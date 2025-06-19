الرئيس الصيني: وقف إطلاق النار أولوية ملحة لتسوية النزاعات في الشرق الأوسط

قال الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم (الخميس) إن وقف إطلاق النار أولوية ملحة لتسوية النزاعات في الشرق الأوسط، واستخدام القوة ليس السبيل الصحيح لحل النزاعات الدولية.

الرئيس الصيني يحذر من انفجار الشرق الأوسط

وخلال محادثة هاتفية أجراها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن الوضع في الشرق الأوسط، حث شي الأطراف المتنازعة، وخاصة إسرائيل، على وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن.

وقال إن حماية سلامة المدنيين تقع على رأس الأولويات وسط التوترات بين إيران وإسرائيل، داعيا أطراف النزاع إلى الالتزام الصارم بالقانون الدولي وتجنب الإضرار بالمدنيين الأبرياء بكل حزم.

وأضاف شي أن الحوار والتفاوض هما السبيل الأساسي للخروج من الأزمات، داعيا المجتمع الدولي، وخاصة الدول الكبرى التي لها تأثير خاص على أطراف النزاع، إلى بذل جهود لتهدئة الأوضاع.

كما أعرب عن استعداد الصين لمواصلة تعزيز التواصل والتنسيق مع جميع الأطراف، وتوحيد جهودها، والتمسك بالعدالة، من أجل الاضطلاع بدور بنّاء في استعادة السلام في الشرق الأوسط.

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