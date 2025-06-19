كلية طب قصر العيني تنظم المؤتمر السنوي لمرضى السكري والغدد الصماء

نظّم قسم أمراض الباطنة - تخصص السكر والغدد الصماء والتغذية العلاجية بكلية طب قصر العيني، جامعة القاهرة، فعاليات المؤتمر السنوي الثاني "EndoDia Kasr 2025"، يومي الأربعاء والخميس 18 و19 يونيو 2025، بقاعة المؤتمرات في الكلية، تحت عنوان: "داء السكري، الغدد الصماء، الأيض والتغذية العلاجية".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وإشراف رئيس قسم أمراض الباطنة الأستاذة الدكتورة أماني عبد المقصود، وتنفيذ رئيس المؤتمر الأستاذة الدكتورة سحر الوكيل، أستاذ الطب الباطني ورئيس تخصص أمراض السكري والغدد الصماء والتمثيل الغذائي.

جاء المؤتمر ليسلط الضوء على أحدث ما توصل إليه العلم في مجالات الأمراض الباطنية، والسكري، واضطرابات الغدد الصماء، والتمثيل الغذائي، والتغذية السريرية، من خلال جلسات علمية متميزة، بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء والباحثين، واستهدف تطوير المعرفة الطبية، وتشجيع الابتكار، وتعزيز الممارسات القائمة على الأدلة، بما ينعكس إيجابًا على نتائج علاج المرضى.

وقد تم تصميم البرنامج العلمي بعناية ليشمل جلسات نقاشية، وعروضًا بحثية، وورش عمل تفاعلية، بما يعزز من فرص التعلم والتطوير المهني، ويدعم جهود التعاون بين التخصصات.

حضر المؤتمر الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، نيابة عن عميد الكلية، وألقى كلمة افتتاحية عبّر فيها عن امتنانه لتنظيم هذا الحدث العلمي المتخصص، ووجّه شكره وتقديره للأستاذة الدكتورة سحر الوكيل على ما بذلته من جهد في الإعداد والتنفيذ، متمنيًا تحقيق أكبر استفادة ممكنة من فعاليات المؤتمر.

وأشار إلى أنه حينما كان مديرًا للعيادات الخارجية، كان يدرك تمامًا مدى اتساع قسم الباطنة وتنوع تخصصاته، وحجم المرضى المترددين عليه، وهو ما يعكس أهمية إقامة مؤتمرات علمية تركز على أجزاء متخصصة من هذا القسم الكبير، مثل أمراض السكر والغدد الصماء، لما لذلك من أثر بالغ في تطوير العلم والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.

ضرورة إشراك طلاب الامتياز والبكالريوس في المؤتمرات العلمية

وشدد على ضرورة دعم هذه المؤتمرات، وتشجيع التركيز العلمي المتعمق، مضيفًا أن إشراك طلاب الامتياز والبكالوريوس في هذه المؤتمرات هو أمر بالغ الأهمية، لأنه يمنحهم خبرة ومعرفة واقعية تؤهلهم لممارسة المهنة بوعي ومهارة، ومعرفة التعامل مع المرضى بشكل علمي وإنساني متكامل.

واختتم كلمته بالتأكيد على التزام إدارة الكلية بتشجيع البحث العلمي وتحويله إلى أدوات ابتكار وتطوير، مع الاهتمام المتزايد بإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، باعتباره توجهًا استراتيجيًا تتبناه الكلية في إطار رؤيتها المستقبلية.

وفي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، رحبت الدكتورة أماني عبد المقصود شلقامي، رئيس قسم أمراض الباطنة، بجميع الحضور من أبناء قصر العيني ومن خارجه، متمنية لهم الاستفادة العلمية الكاملة من المؤتمر.

وذكّرت الحضور بأن مستشفى قصر العيني، "أم المستشفيات"، قد بدأت انطلاقتها من قسم الأمراض الباطنة والسكر، الذي يُعد من أقدم وأعرق أقسام المستشفى، وله دور رائد في التعليم الطبي والبحث والخدمة المجتمعية.

وأشادت بجهود الفريق المنظم، وأكدت أهمية استمرار هذا النوع من المؤتمرات التخصصية، التي تجمع تحت مظلتها الخبرات الأكاديمية والبحثية والطبية من مختلف أنحاء البلاد.

واختتمت الدكتورة سحر الوكيل، رئيس المؤتمر، الكلمات الافتتاحية بكلمة عبّرت فيها عن بالغ فخرها وامتنانها بجميع المشاركين والحضور والداعمين، وعلى رأسهم إدارة الكلية، والدكتور عمر عزام، والدكتورة أماني عبد المقصود، مؤكدة أن هذا المؤتمر جاء تتويجًا لجهود علمية كبيرة، واستجابة لحاجة ملحة في التخصصات المتداخلة بين الأمراض الباطنية والسكري والتغذية والغدد الصماء.

وأكدت أن المؤتمر يُعد منصة محورية تجمع بين التميز الأكاديمي والممارسة السريرية الحديثة، وتشجع على تبادل الخبرات، وتسلط الضوء على أحدث التطورات العلمية والممارسات السريرية التي تُحدث تحولًا فعليًا في هذا المجال.

كما أعربت عن أملها في أن تسهم هذه الفعاليات العلمية في تحسين جودة الرعاية الصحية، وتعزيز التميز البحثي، مشددة على استمرار العمل لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

اهتمام كلية طب قصر العيني بالتخصصات الدقيقة

وفي تعليق للدكتور حسام صلاح، عميد الكلية، على المؤتمر، عبّر عن فخره البالغ بتنظيم هذا الحدث العلمي المتخصص، مؤكدًا أن مثل هذه المؤتمرات تمثل ركيزة أساسية في الارتقاء بالمستوى المهني والبحثي للكوادر الطبية.

وأضاف أن كلية طب قصر العيني تولي اهتمامًا بالغًا بالتخصصات الدقيقة، وتحرص على دعمها بما يحقق التكامل بين التعليم والبحث والخدمة الطبية.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل المنظم، وفي مقدمتهم الدكتورة أماني عبد المقصود، والدكتورة سحر الوكيل، منوهًا بأهمية الاستمرارية والتطوير المستمر لمثل هذه الفعاليات العلمية لما لها من مردود مباشر على تحسين جودة الخدمة الطبية وتعزيز الدور الأكاديمي والبحثي للكلية.

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