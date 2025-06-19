محافظ الإسكندرية يهنئ منتخب المحافظة بالفوز ببطولة دوري مراكز الشباب لكرة اليد

هنأ الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، منتخب المحافظة لكرة اليد بعد تتويجه ببطولة النسخة الأولى من دوري مراكز الشباب، عقب فوزه المستحق على منتخب القليوبية بنتيجة 20 - 16، في المباراة النهائية التي أُقيمت مساء أمس على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعرب المحافظ عن سعادته الغامرة بهذا الإنجاز الرياضي الكبير، مؤكدًا أن هذا الفوز يعكس حجم الجهد المبذول من قبل اللاعبين والجهاز الفني والإداري، ويمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير الرياضة داخل مراكز الشباب بمحافظة الإسكندرية.

وقال الفريق أحمد خالد:"هذا التتويج ليس مجرد فوز رياضي، بل هو دليل على تميز شباب الإسكندرية، وقدرتهم على رفع راية المحافظة في مختلف المحافل. نحن فخورون بكم وندعمكم دومًا نحو المزيد من النجاحات".

كما أشاد المحافظ بالتنظيم المتميز للبطولة، والدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، والذي كان له بالغ الأثر في خروج البطولة بهذا الشكل المشرف، وإبراز قدرات ومواهب الشباب في جميع المحافظات.

كما توجه الفريق أحمد خالد بالتهنئة لجميع أبناء الإسكندرية، مشددًا على أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل المحافظة الحافل بالإنجازات، ويؤكد مكانتها كقلعة رياضية عريقة.

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