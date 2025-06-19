الخميس 19 يونيو 2025
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رياضة

تشكيل بالميراس لمواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية

بالميراس البرازيلي،
بالميراس البرازيلي، فيتو

كأس العالم للأندية، أعلن أبل فيريرا المدير الفني لفريق بالميراس البرازيلي، تشكيل فريقه أمام الأهلي في المباراة التي ستقام  علي ملعب ميتلايف في ثاني جولات الفريق ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية.

تشكيل بالميراس أمام الأهلي

 

تشكيل الأهلي أمام بالميراس 

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: يحيى عطية الله، ياسر إبراهيم، أشرف داري، محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: تريزيجية، زيزو، وسام أبو علي 

موعد مباراة الأهلي وبالميراس 

مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلي تقام في السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بالميراس 

ويمكن مشاهدة مباراة بالميراس والأهلي عبر قنوات “MBC” و“DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.

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