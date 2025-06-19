الشروط الكاملة للتقديم في مسابقة 4677 معلم مساعد دراسات اجتماعية.. والتقديم يبدأ 6 يوليو المقبل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن وظائف للتعاقد مع (٤٦٧٧) في وظيفة معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية بمرحلة التعليم الأساسي (الابتدائي – الإعدادي) بجميع محافظات الجمهورية لمعلمي الحصة.

ويزداد البحث من قبل الراغبين في التقديم حول الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم وموعد وخطوات التقديم عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية.

شروط التقديم معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية بمرحلة التعليم الأساسي

وتضمنت شروط التقديم معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية بمرحلة التعليم الأساسي ما يلي:

يجب ألا يزيد عمر المتقدم على 45 عاما

التقدير مقبول

*مؤهل عال-تربية (أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص الدراسات الاجتماعية

*مؤهل عال-علوم ذوي الإعاقة والتأهيل(البرنامج التربوي) تخصص الدراسات الاجتماعية

*مؤهل عال-علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص الدراسات الاجتماعية

*مؤهل عال-كليات أخرى (دبلوم تربوي) تخصص الدراسات الاجتماعية

المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية

وعن المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية بمرحلة التعليم الأساسي تشمل ما يلي:

* الصورة الشخصية

*الرقم القومي وجه أول سارية

*الرقم القومي وجه ثاني سارية

*شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

* الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث

*المؤهل الدراسي

*المؤهل الأعلى إن وجد

*الدبلوم التربوي

* إيصال الإيداع البنكي

*إفادة معتمدة من المدرسة والإدارة التعليمية بقيامه بالعمل لديهم بنظام الحصة

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها التقديم معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية

وعن المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها التقديم معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية تشمل ما يلي:



معلم حصة مادة الدراسات الاجتماعية محافظة جنوب سيناء

معلم حصة مادة الدراسات الاجتماعية محافظة شمال سيناء

معلم حصة مادة الدراسات الاجتماعية محافظة مطروح

معلم حصة مادة الدراسات الاجتماعية محافظة الوادي الجديد

معلم حصة مادة الدراسات الاجتماعية محافظة البحر الاحمر

معلم حصة مادة الدراسات الاجتماعية محافظة الأقصر

معلم حصة مادة الدراسات الاجتماعية محافظة أسوان

معلم حصة مادة الدراسات الاجتماعية محافظة قنا

معلم حصة مادة الدراسات الاجتماعية محافظة سوهاج

معلم حصة مادة الدراسات الاجتماعية محافظة أسيوط

معلم حصة مادة الدراسات الاجتماعية محافظة المنيا

معلم حصة مادة الدراسات الاجتماعية محافظة الفيوم

معلم حصة مادة الدراسات الاجتماعية محافظة بني سويف

معلم حصة مادة الدراسات الاجتماعية محافظة الجيزة

معلم حصة مادة الدراسات الاجتماعية محافظة الاسماعيلية

معلم حصة مادة الدراسات الاجتماعية محافظة البحيرة

معلم حصة مادة الدراسات الاجتماعية محافظة المنوفية

معلم حصة مادة الدراسات الإجتماعية محافظة الغربية

معلم حصة مادة الدراسات الاجتماعية محافظة كفر الشيخ

معلم حصة مادة الدراسات الاجتماعية محافظة القليوبية

معلم حصة مادة الدراسات الاجتماعية محافظة الشرقية

معلم حصة مادة الدراسات الاجتماعية محافظة الدقهلية

معلم حصة مادة الدراسات الاجتماعية محافظة دمياط

معلم حصة مادة الدراسات الاجتماعية محافظة السويس

معلم حصة مادة الدراسات الاجتماعية محافظة بورسعيد

معلم حصة مادة الدراسات الاجتماعية محافظة الاسكندرية

معلم حصة مادة الدراسات الاجتماعية محافظة القاهرة

أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع (٤٦٧٧) في وظيفة معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية بمرحلة التعليم الأساسي (الابتدائي – الإعدادي) بجميع محافظات الجمهورية، شريطة أن يكون المتقدم ممن تم الاستعانة بهم للعمل بالحصة بالمدارس الرسمية والرسمية للغات التابعة للوزارة.

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم نشر الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية ومن المقرر فتح باب التقديم في المسابقة اعتبارًا من يوم 6 حتى 19 من شهر يوليو المقبل على موقع البوابة أيضا

نصائح هامة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

ووضع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عدة نصائح وتعليمات للمتقدمين أثناء رفع الأوراق وتضمنت ما يلي:

يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقرره والحصول على إيصال الإيداع.

- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

في حال تقديم إفادة بالموهل يلزم ان تكون حديثة ومعتمدة وأن يكون موضحًا بها البيانات الأساسية وعلى الأخص الاسم كاملًا والتخصص والتقدير العام والنسبة المئوية وسنة التخرج وفى حال القبول المبدئى يجب احضار اصل المؤهل الدراسي للاطلاع عليه فى اليوم المحدد للامتحان الالكتروني.

- في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 28 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري)علمًا بأنه يكون الإيصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وكذا رقم حساب الجهاز وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو ان يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم)

ويجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي

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