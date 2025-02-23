الأحد 23 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

الدشاش يتخطى 70 مليون جنيه منذ بداية عرضه

الدشاش لمحمد سعد،
الدشاش لمحمد سعد، فيتو

واصل فيلم الدشاش لمحمد سعد تصدر شباك التذاكر بدور العرض السينمائي، محققا إيرادات جيدة منذ انطلاق عرضه.

 

إيرادات فيلم الدشاش 

 

 وحقق فيلم الدشاش الذي يقوم ببطولته الفنان محمد سعد إيرادات منذ بداية عرضه تخطت 70 مليون جنيه.

ويعد فيلم “الدشاش” بمثابة شهادة ميلاد جديدة للفنان محمد سعد، فقد عاد لجمهوره بعد غياب دام قرابة 6 سنوات، وذلك من خلال فيلم يجمع بين الأكشن والكوميدي في تجربة جديدة لم يقدمها محمد سعد من قبل، بحسب آراء الجمهور والنقاد.

 

أبطال فيلم الدشاش

فيلم الدشاش بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيق،  تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

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