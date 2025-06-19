3 أزمات واجهت ريال مدريد بافتتاح مونديال العالم أمام الهلال السعودي، رقم سلبي يطارد الميرنجي في ضربات الجزاء الضائعة، أخطاء دفاعية بالجملة، وألونسو يسابق الزمن لعلاج الأوضاع

استهل نادي ريال مدريد الإسباني عهد مدربه الجديد تشابي ألونسو بتعادل مخيب للآمال مع الهلال السعودي بهدف لكل منهما في الجولة الأولى للمجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وتستمر حتى 13 يوليو المقبل.

وتولى ألونسو قيادة ريال مدريد خلفًا للمخضرم الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي رحل لتدريب منتخب البرازيل وسط تحديات كبيرة للمدرب الإسباني الذي حقق نجاحات لافتة مع باير ليفركوزن الألماني.

3 كوارث ظهرت في ريال مدريد خلال مواجهة الهلال السعودي

وأبرزت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها، اليوم الخميس، بعض العيوب التي رصدها المدرب تشابي ألونسو بعد المباراة الرسمية الأولى للفريق.

أخطاء متكررة منذ الموسم الماضي

تحدث تشابي ألونسو عقب لقاء الهلال السعودي في تصريحات لوسائل الإعلام: "لقد تدربنا لمدة تسعة أيام بثلاث حصص تدريبية فقط، ومطالبون بتحقيق نتائج إيجابية لأننا نشارك في بطولة عالمية، ولكن ما نريده أيضًا هو التحسن وتصحيح الأخطاء".

أهم العيوب التي رصدها تشابي تتمثل في الأخطاء الدفاعية المتكررة ووجود مشكلات واضحة في الضغط والتنظيم واستقبال هدف من جانب الهلال من ضربة جزاء.

وتسلم ألونسو إرثًا ثقيلًا من المدرب السابق أنشيلوتي وهو ما يسعى لحله في أقرب وقت ممكن وخاصة في الجوانب الدفاعية.

فقدان الاستحواذ والضغط

اعترف تشابي ألونسو بأن الفريق فقد السيطرة في الشوط الأول والضغط لم يكن منظمًا ما سمح للهلال بالاستحواذ وتهديد مرمى الريال.

ويدرك ألونسو أن الفريق بحاجة لإحداث التوازن في وسط الملعب عن طريق التحكم في الإيقاع والاستحواذ بشكل أكبر على الكرة.

وتحرك مدرب ريال مدريد من أجل استعادة الاستحواذ في الشوط الثاني من خلال مشاركة أردا جولر ولكن المدرب أدرك أنه بحاجة للمزيد من السيطرة على الإيقاع.

ويعاني ريال مدريد بشكل واضح في بناء الهجمات وهو الأمر الذي أصبح ألونسو بحاجة لإيجاد حلول سريعة له في الفترة القادمة.

أزمة إهدار ضربات الجزاء

أهدر فيدريكو فالفيردي نجم ريال مدريد ضربة جزاء في مباراة الهلال السعودي ليعيد طرح أزمة ضربات الجزاء.

وأهدر ريال مدريد 7 ضربات في آخر 19 ضربة جزاء حصل عليها الفريق وهو ما يكشف أزمة حادة بحسب الصحيفة الإسبانية، خاصة في غياب كيليان مبابي المسدد الأول لضربات الجزاء.

وقارنت الصحيفة بين ريال مدريد وبرشلونة في هذا الجانب بعدما حول الفريق الكتالوني 10 ضربات جزاء إلى أهداف في الموسم الماضي.

رقم مودريتش التاريخي في كأس العالم للأندية

وحقق الكرواتي لوكا مودريتش رقمًا قياسيًّا خلال مشاركته مع ريال مدريد أمام الهلال السعودي، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب هارد روك، ضمن الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك مودريتش بديلًا في مباراة فريقه ريال مدريد أمام الهلال السعودي في الدقيقة 84، وكانت النتيجة وقتها تشير إلى التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكتب مودريتش رقمًا قياسيًّا جديدًا بعد مشاركته في مباراة الهلال، حيث تجاوز باولو مالديني ليصبح أكبر لاعب سنا يشارك في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية.

وشارك مودريتش في مباراة اليوم وعمره 39 عامًا و282 يومًا، فيما كان سجل باولو عام 2007 مشاركته وعمره 39 عامًا و173 يومًا.

ألونسو يتوقع ذهاب الهلال السعودي بعيدًا في كأس العالم للأندية

تحدث المدير الفني الإسباني تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، عن مواجهة فريقه أمام الهلال السعودي، في الجولة الأولى من دور المجموعات، ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 فريقًا.

وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة “هناك إيجابيات وسلبيات من مباراة الهلال، مستوى المنافس كان مميزًا، وأهدرنا العديد من الفرص المحققة للتسجيل”.

وأضاف: "سعيد بأداء ألكسندر أرنولد في أولى مبارياته مع ريال مدريد، الشخصية كانت واضحة والبصمة أيضًا كانت واضحة".

وأكمل المدرب الإسباني: "كانت مباراة قوية جدًّا.. الشوط الأول كان صعبًا على ريال مدريد، وحاولنا احتواء سرعة الهلال، وقمت ببعض التبديلات بسبب الشد العضلي الذي ظهر على بعض اللاعبين".

واختتم تصريحاته قائلًا: "ربما يذهب الهلال بعيدًا في كأس العالم للأندية، ومستوى الدوري السعودي يتطور بشكل ملحوظ".

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