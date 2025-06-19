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حوادث

الداخلية تكشف حقيقة منشور "كفر المنصورة": لا صحة لانتشار المخدرات بالقرية

وزارة الداخلية، فيتو
وزارة الداخلية، فيتو

 نفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استغاثة منسوبة لأهالي قرية كفر المنصورة التابعة لمركز المنيا، يزعمون فيها انتشار تجارة المواد المخدرة داخل القرية.

 

الداخلية تكشف حقيقة منشور "كفر المنصورة"

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن الفحص الأمني أسفر عن عدم صحة تلك المزاعم، مشيرة إلى أنه لم ترد أية بلاغات رسمية أو شكاوى في هذا الشأن.

وشددت الجهات المعنية على أن القرية تخضع لحملات أمنية دورية ومستمرة، تستهدف مكافحة كافة أشكال الجرائم، بما يضمن حفظ الأمن والاستقرار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائم على نشر تلك الادعاءات الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما تسببت فيه من إثارة للبلبلة ونشر معلومات مغلوطة.
 

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