الأربعاء 18 يونيو 2025
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التعليم تعلن نتائج "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي 2024/2025 عبر موقعها الإلكتروني

وزارة التربية والتعليم،
وزارة التربية والتعليم، فيتو
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفنى نتائج الطلاب المصريين المقيمين في الخارج "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي 2024/ 2025 الدور الأول، ويمكن الاطلاع على النتائج من خلال الرابط التالي:
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وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسى 2024 /2025 الدور الأول عبر موقعها الإلكتروني

خطوة بخطوة.. كيف يؤدي أبناؤنا في الخارج امتحانات الفصل الدراسي الثاني (إنفوجراف)

موعد امتحانات "أبناؤنا في الخارج 2025"، الترم الثاني

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي الحالي بلغ 113,743 طالبًا وطالبة بجميع المراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثانى الثانوى.

 

 

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