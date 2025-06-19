الجمعة 20 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

كم يبلغ سعر طن الأرز بالسوق المحلي اليوم الخميس 19/6/2025؟

سعر الأرز، فيتو
سعر الأرز، فيتو

تشهد  أسعار الأرز اليوم استقرارًا في الأسواق، وتتنوع أسعار الأرز المعبأ، حسب جودة الحبة وطبقا لاختلاف الأسواق وأماكن البيع.

 

وجاءت أسعار الأرز في الأسواق اليوم على النحو التالي:

أسعار الأرز اليوم 

 سعر الأرز المعبأ 

- سعر طن الأرز الشعير الرفيع يتراوح ما بين 16.800 و17.700 ألف جنيه.

 

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة

- سعر طن الأرز الشعير العريض يتراوح ما بين 17.500 و17.700 ألف جنيه.

 

سعر الأرز الأبيض

- سعر طن الأرز الأبيض الرفيع تراوح بين 25 و26 ألف جنيه.

- سعر طن الأرز الأبيض العريض تراوح بين 27 و29 ألف جنيه.

أسعار الأرز اليوم في الأسواق

- سعر كيلو الأرز الشعير الرفيع يتراوح بين 16 و18 جنيهًا للكيلو.

 

- تراوح سعر الأرز الشعير العريض بين 17.5 و18 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر الأرز الأبيض الرفيع بين 25 و26 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر الأرز الأبيض العريض بين 27 و29 جنيهًا للكيلو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر الأرز الأبيض سعر الأرز المعبأ اسعار الأرز اليوم الأرز المعبأ

الأكثر قراءة

سيناريوهات تأهل الأهلي لدور الـ16 بعد الخسارة من بالميراس بمونديال الأندية

صواريخ إيران تزلزل إسرائيل والعرب غارقون في الترفيه.. عصام كامل يكتب: لماذا احتفلت الشعوب العربية بضربات إيران على الكيان الصهيوني؟

أول تعليق لـ ريبيرو بعد الخسارة من بالميراس في كأس العالم للأندية

إيقاف مباراة الأهلي وبالميراس بسبب ظروف جوية طارئة

محسن رضائي: لم نستخدم ورقتي النفط ومضيق هرمز ولم نلجأ لأصدقائنا بعد ولم نستخدم التقنيات الصاروخية الحديثة

ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على بورتو في مونديال الأندية (فيديو)

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة من بالميراس في كأس العالم للأندية

الجيش الأردني يؤكد سقوط مسيرة بكامل حمولتها في منطقة سكنية بالأزرق

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر طن الأرز بالسوق المحلي اليوم الخميس 19/6/2025؟

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

انخفاض 7 أصناف، أسعار المانجو اليوم الخميس في سوق العبور

أسعار الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

قبل امتحان العربي.. تعليمات عاجلة وحاسمة من وزير التعليم بشأن الثانوية العامة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العم في المنام وعلاقتها بوجود مشكلات وهموم

هل تحديد نوع الجنين حرام شرعا؟ أمين الفتوى يوضح

غرور قارون، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 78 من سورة القصص (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية