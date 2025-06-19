مفاجأة في العقد، حكاية مستحقات أيمن الرمادي بالزمالك

علم “فيتو” من مصدر مطلع أن المدير الفني لفريق الزمالك أيمن الرمادي حصل على كافة مستحقاته المالية المتعلقة بالراتب الشهري، وفقًا للعقد المبرم مع النادي.

مكافأة الكأس

المصدر أكد أن الرمادي لا يملك مستحقات متأخرة لدى الزمالك باستثناء مكافأة بطولة كأس مصر، التي لم تُصرف حتى الآن سواء للجهاز الفني أو اللاعبين، رغم جاهزية المبلغ، ويجري حاليًا تسويتها عبر أمين الصندوق تمهيدًا لصرفها خلال أيام.

تفاصيل عقد الرمادي.. تنازل كبير دعمًا للنادي

وكشف المصدر مفاجأة بأن الرمادي وقع عقدين مع الزمالك، حيث كان العقد الأول ينص على حصوله على مليون ونصف المليون جنيه شهريًا، لكن بعد مناقشات، تم توقيع عقد جديد رسمي بنصف مليون جنيه فقط شهريًا، بعد تنازله عن 75% من المبلغ دعمًا للنادي.

مكافأة الكأس المنتظرة

ويتبقى للرمادي فقط مكافأة كأس مصر، والتي تنص عليها اللائحة بنسبة 200% من الراتب، أي ما يعادل مليون جنيه، ومن المنتظر صرفها له خلال الفترة القليلة المقبلة مع باقي أفراد الجهاز الفني واللاعبين.

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