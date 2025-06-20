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اقتصاد

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي 8 جنيهات وارتفاع جديد في المكرونة سويسي

سعر السمك اليوم في
سعر السمك اليوم في سوق العبور،فيتو

سعر السمك اليوم، سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث، اليوم الجمعة الموافق 20 يونيو 2025، في سوق العبور للجملة.

أسعار السمك والجمبري اليوم

تستعرض «فيتو»  سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 20 يونيو 2025، في السطور الآتية:

<strong>سعر السمك اليوم في سوق العبور</strong>
سعر السمك اليوم في سوق العبور

سعر السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو السمك البلطي ممتاز من 78 إلى 82 جنيهًا، بانخفاض 8 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوحت أسعار البلطي متوسط الحجم من 71 إلى 75 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 190 إلى 290 جنيها للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 140 إلى 240 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر ثعابين من 100 إلى 600 جنيه للكيلو.
<strong>سعر السمك اليوم في سوق العبور</strong>
سعر السمك اليوم في سوق العبور

أسعار السمك

  • تراوح  سعر المكرونة سويسي من 75 إلى 135 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 220 إلى 320 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
<strong>سعر السمك اليوم في سوق العبور</strong>
سعر السمك اليوم في سوق العبور

سعر الأسماك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 50 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا

  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 100 إلى 180 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البربون مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
<strong>سعر السمك اليوم في سوق العبور</strong>
سعر السمك اليوم في سوق العبور

أسعار السمك اليوم

  • تراوح سعر الجمبري حجم وسط مجمد من 175 جنيهًا إلى 475 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الجمبري حجم صغير طازج من 180 جنيهًا إلى 400 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر البوري حجم كبير من 140 جنيهًا إلى 220 جنيهات.
  • تراوح سعر البوري حجم وسط من 80 جنيها إلى 120 جنيها.
  • تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 160 جنيهًا.

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