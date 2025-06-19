أخبار الاقتصاد اليوم، تراجع الذهب في الصاغة مساء اليوم، أسعار اللحوم في الأسواق، الضاني يرتفع 5 جنيهات واستقرار بيض المائدة

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

الضاني يرتفع 5 جنيهات، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

سجلت أسعار اللحوم اليوم، تباينًا ملحوظًا في الأسواق، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحمة اليوم في الأسواق

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، ويشمل سعر لحم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، وسعر اللحوم البتلو في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

أسعار اللحمة، فيتو

سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 428.8 جنيه، بارتفاع 1.5 جنيه عن سعرها السابق، تراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 300 جنيه إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

تراجع سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الخميس 19 يونيو 2025

تراجعت أسعار الذهب بالسوق المحلية فى ختام حركة تعاملات اليوم الخميس 19 يونيو 2025، بنحو 15 جنيها للجرام وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة.

حركة الأونصة العالمية وتأثيرها على الأسعار محليا

وأدى تزايد التوترات في الشرق الأوسط، واندلاع الحرب الإسرائيلية الإيرانية، إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن إلى الزيادة، بالإضافة إلى ضعف الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ نحو شهرين، ما جعل الذهب أرخص للمشترين بالعملات الأخرى.

صندوق النقد الدولي: الوقت مناسب لتعزيز الدور العالمي لليورو

رأت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن هناك فرصة لتعزيز الدور الذي يؤديه اليورو عالميا، في ظل المخاوف المحيطة بالدولار الأمريكي بسبب سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية.

طن السلفات يتراجع 1595 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سجلت أسعار الأسمدة تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في أسعار الأسمدة، وتشمل سعر نترات النشادر العادي والمخصوص، إضافة إلى سلفات النشادر، إلى جانب سعر اليوريا العادي والمخصوص، وفق البوابة الحكومية

وزارة التخطيط تتيح مشروعات جديدة ضمن حياة كريمة عبر تطبيق شارك 2030

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن إتاحة مجموعة جديدة من المشروعات المنتهية ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، على تطبيق الهاتف المحمول "شارك 2030"

تطبيق "شارك 2030"

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية إتاحة البيانات وتعزيز المشاركة المجتمعية، اتساقًا مع رؤية مصر 2030، وقانون التخطيط العام للدولة، مشددة على حرص الوزارة على إتاحة البيانات التفصيلية للمشروعات المنتهية ضمن "حياة كريمة" على تطبيق "شارك 2030"، بهدف تفعيل مشاركة المواطنين في متابعة دخول هذه المشروعات الخدمة، وبدء الاستفادة منها بشكل مباشر

أسعار بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الخميس 19-6-2025

سجلت أسعار بيض المائدة، اليوم الخميس، استقرارا ملحوظا في الأسواق، سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة.

أسعار كرتونة في الأسواق اليوم

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والنصف جملة:

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الخميس 19 يونيو 2025

سجل سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025، تباينًا طفيفًا، بانخفاض سعر الكتكوت « إي أر» مقابل استقرار باقي أنواع الكتاكيت في بورصة الدواجن والشركات، فيما سجلت أسعار البط استقرارًا ملحوظًا في الأسواق.

سعر الكتكوت والبط صغير العمر

وتستعرض «فيتو» سعر الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور.

بروتوكول تعاون بين اتحاد المستثمرين و"العربي للتطوير والتنمية" للارتقاء بمنظومة الاستثمار

وقع اتحاد المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال، والاتحاد العربي للتطوير والتنمية بروتوكول تعاون للارتقاء بمنظومة التنمية والاستثمار في مصر.

وأشاد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، بالجهد الكبير الذي تبذلُه القيادة السياسية والحكومة لإزالة العقبات أمام المستثمرين، وتوفير البيئة الملائمة والمناخ الأمثل، لدفع عجلة الاستثمار في مصر.

ودعا إلى المزيد من الوقوف إلى جوار الدولة، وإعلاء المصلحة العليا للوطن، والوقوف خلف القيادة الوطنية المسئولة، بالعمل والمشاركة، لتحقيق أهداف مصر، وبث روح التفاؤل والثقة في الاقتصاد المصري، والعمل بروح الفريق الواحد، وإيثار الوطن عما سواه، والتحلي بالصبر حتى المرور من هذه المرحلة المهمة من تاريخه، فمصر علي الطريق الصحيح، والقادم أفضل.



إطلاق تقرير الاستثمار العالمي .... مصر تحتل المرتبة 9 عالميًا بين الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات المباشرة عام 2024 ... وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا بنسبة 75% خلال العام الماضى

استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مؤتمرا صحفيا مشتركا للمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة «أونكتاد»، والذي يرصُد أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في عام 2024 وموقع مصر بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية.

جمهورية مصر العربية جاءت في المرتبة التاسعة عالميًا بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024

وكشف التقرير أن جمهورية مصر العربية جاءت في المرتبة التاسعة عالميًا بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024 بحجم استثمارات بلغ 47 مليار دولار، مُتقدمة من المركز 32 عالميًا في عام 2023، والذي سجل 10 مليارات دولار، وذلك بدعم من مشروع رأس الحكمة والصفقات التي أبرمتها الدولة في العام الماضي.

وتبوأت مصر مكانتها في عام 2024 خلف الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة المركز الأول، وسنغافورة، وهونج كونج، والصين ولوكسمبورج، وكندا، والبرازيل، وأستراليا.

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