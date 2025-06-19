بالأسماء، أوائل الشهادة الإعدادية في المنيا

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في محافظة المنيا، وذلك بعد اعتماد النتيجة بنسبة نجاح 75.9 في المائة.

نتيجة الشهادة الاعدادية في المنيا



وضمت قائمة الأوائل كلًّا من: ميرال نزيه حسني مدرسة المستقبل الإعدادية بملوي، ومنة أسامة عمر توفيق مدرسة الزهراء 2 الخاصة الإعدادية، وروان مصطفى عثمان محيي عثمان مدرسة طيبة الخاصة الإعدادية، وحازم حسن علي يوسف مدرسة التقوى الخاصة الإسلامية الخاصة الإعدادية، وميريت نبيل إبراهيم حبيب مدرسه ستارز سكول إعدادي ومنار حيني عبد الوهاب مراد مراد مدرسة التقوى الإسلامية الخاصة الإعدادية.



كما ضمت القائمة كلًّا من: سما محمد هاشم محمد مدرسة القادة البريطانية الحديثة لغات بملوي، ولين محمد ربيع عباس مدرسة سمالوط الإعدادية بنات، وأحمد كمال عبد العزيز محمد مدرسة نواي للتعليم الاساسي، وأحمد شعبان محمد محمد مدرسة التقوى الخاصة الإسلامية الخاصة الإعدادية، حيث حصل جميع الطلاب الأوائل في الشهادة الإعدادية على مجموع 280 درجة من المجموع الكلي.

وكان اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بنسبة نجاح 75.9% خلال مؤتمر عقده في ديوان عام المحافظة.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.