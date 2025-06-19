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محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.9%

محافظ المنيا يعتمد
محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني

اعتمد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بنسبة نجاح 75.9% خلال مؤتمر عقده في ديوان عام المحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا

وحرص اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، على تهنئة الطلاب والطالبات بالتفوق والنجاح في الشهادة الإعدادية هذا العام الدراسي.

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنيا

وفي وقت سابق قال  صابر زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا: إن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ وقام بأدائها 117 ألفًا و264 طالبًا على مستوى 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة.

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