الخميس 19 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

العثور على جثة مهندس داخل شقته في الأقصر

إسعاف
إسعاف

عثر أحد أهالي الأقصر على جثمان مهندس في العقد الخامس من العمر، متوفى داخل شقته، بشارع المدينة دائرة بندر الأقصر، وذلك ظهر اليوم الخميس.

تفاصيل الواقعة 


تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة عن العثور على جثة مهندس يدعى  «محمد عبدالرؤوف أحمد» 55 عاما، داخل شقته، عندما كشف أحد المواطنين الواقعة حاول طرق باب الشقة ولم يلق أي استجابة بالفتح تزامنًا مع هاتفه المفتوح ولم يصل إلى محل عمله.

ودلت التحريات الأولية أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية وجاري نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لحين انتداب مفتش الصحة للتصريح بالدفن.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر أمن الأقصر مباحث بندر الأقصر قسم شرطة الاقصر جثة مهندس التحريات

مواد متعلقة

محافظ الأقصر يوجه بصيانة صالة الألعاب المغطاة بإسنا (صور)

تهدد المنازل، محافظ الأقصر يوجه بحل عاجل لمشكلة المياه الجوفية بقرية النمسا (صور)

إخماد حريق هائل اندلع في سيارة وانتقل لسطح منزل بالأقصر (صور)

الأكثر قراءة

بالأسماء، أوائل الشهادة الإعدادية في المنيا

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.9%

براءة إمام عاشور من تهمة سب جاره في الدقهلية

10 صور لمحمد رمضان داخل محكمة الطفل أثناء حضوره جلسة معارضة ابنه

كارثة على الشرق الأوسط أقوى من الانفجار النووي، روسيا تحذر إسرائيل من استهداف محطة بوشهر

بعد القبض عليه بتهمة تقديم فيديوهات خارجة، من هو "المذيع الفرفوش"؟

26 يونيو و3 يوليو إجازة رسمية لجميع العاملين بالدولة

القبض على "المذيع الفرفوش" بتهمة التحريض على الرذيلة ونشر محتوى خادش للحياء

خدمات

المزيد

سعر الأرز الشعير عريض الحبة اليوم الخميس 19-6-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار السكر اليوم الأربعاء 19-6-2025 بالسوق المحلي

ارتفاع سعر الدولار في منتصف حركة تعاملات اليوم

الذهب يتراجع صباح اليوم الخميس 19 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة.. أطعمة تنشط الذاكرة وتحسن سرعة الاستيعاب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغزال في المنام وعلاقته بسماع أخبار حزينة

آل البيت النبوي في مصر.. فاطمة بنت الحسن الأنور شقيقة السيدة نفيسة

تفسير رؤية سماع الأذان وعلاقتها بالابتعاد عن الذنوب والمعاصى

المزيد
الجريدة الرسمية