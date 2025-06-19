العثور على جثة مهندس داخل شقته في الأقصر

عثر أحد أهالي الأقصر على جثمان مهندس في العقد الخامس من العمر، متوفى داخل شقته، بشارع المدينة دائرة بندر الأقصر، وذلك ظهر اليوم الخميس.

تفاصيل الواقعة



تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة عن العثور على جثة مهندس يدعى «محمد عبدالرؤوف أحمد» 55 عاما، داخل شقته، عندما كشف أحد المواطنين الواقعة حاول طرق باب الشقة ولم يلق أي استجابة بالفتح تزامنًا مع هاتفه المفتوح ولم يصل إلى محل عمله.

ودلت التحريات الأولية أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية وجاري نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لحين انتداب مفتش الصحة للتصريح بالدفن.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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