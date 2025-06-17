محافظ الأقصر يوجه بصيانة صالة الألعاب المغطاة بإسنا (صور)

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، جولة تفقدية بصالة الألعاب الرياضية المغطاة المجاورة لمبنى إدارة التربية والتعليم بمركز إسنا، والتابعة لمديرية التربية والتعليم، وذلك للوقوف على الأنشطة الرياضية بها والاطمئنان على جاهزية الصالة لخدمة طلاب المركز.

الصالة المغطاة بمركز إسنا

وتقع الصالة على مساحة 800 متر مربع، وقد تم إنشاؤها عام 1994، وتم تجديدها بالكامل خلال العام الدراسي 2022 – 2023، وتتكون من طابقين، وتشهد ممارسة واسعة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية من قبل طلاب وطالبات مركز ومدينة إسنا.

وجاءت زيارة محافظ الأقصر اليوم بهدف بحث آليات دعم وتوسعة الأنشطة الرياضية بالصالة، خاصة بعد النجاحات التي حققها عدد من الطلاب المشاركين في مسابقات رياضية على مستوى الجمهورية، حيث حصدوا مراكز متقدمة في ألعاب مثل تنس الطاولة وعدد من الألعاب الفردية الأخرى.

وخلال الزيارة، وجّه المحافظ هيئة الأبنية التعليمية بسرعة تنفيذ أعمال صيانة شاملة للصالة المغطاة، بما يحقق أهدافها التربوية والرياضية، ويضمن ظهورها بمظهر جمالي يليق بالمكانة الرياضية والتعليمية للمركز.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، والدكتور صفوت جارح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وعلي صادق، رئيس مركز ومدينة إسنا.

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