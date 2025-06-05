"المسرح النسوي بين النظرية والتطبيق" في العدد الجديد من "مسرحنا"

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، العدد الإلكتروني الجديد "927" من جريدة "مسرحنا"، وبرئاسة تحرير الكاتب محمد الروبي.

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استُهل العدد الصادر بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، بقسم المتابعات والأخبار وتقرير عن أسماء الفائزين بمسابقة توفيق الحكيم، التي نظمها المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، ويكتب حسن عبد الهادي عن اجتماع اللجنة العليا للمهرجان القومي في نسخته الجديدة، وعن عرض "فتوات قصر الشوق" المقرر تقديمه في 11 يونيو على مسرح الحرس الجمهوري، وكذلك عرض "رماد" لفرقة فرسان الشرق، الذي قُدم على مسرح الجمهورية في 17 مايو الماضي.

وفي تغطية لموسم مسرح الثقافة الجماهيرية، تلتقي آية عرفة بفريق عرض "الطوق والإسورة" لفرقة طنطا، بينما ينقل عماد علواني تفاصيل ورشة الإضاءة التي قدمتها الأمريكية كاثلين ديفولت بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

كما تعد تغريد حسن ملفا خاصا حول مؤتمر الإبداع والهوية الذي نظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، ويلتقي جمال الفيشاوي مع فريق عرض "جويا"، المشارك ضمن امتحانات قسم العرائس بمعهد فنون الطفل.

وفي قسم الحوارات والتحقيقات، يستعرض عماد علواني آراء المشاركين في المهرجان العالمي لمعهد الفنون المسرحية، وتحاور صوفيا إسماعيل المخرج تامر كرم، مدير فرقة مسرح الشباب.

أما في قسم رؤى، فيكتب د. محمود كحيلة عن عرض "الشيطان" للمخرج أحمد عبد الجليل وفرقة الدقهلية، تحت عنوان: "قومية الدقهلية حضرت شيطانا لم ينصرف"، ويكتب ياسين سليماني عن مسرحية "العالم الجميل".

وفي قسم نوافذ، يصحبنا هشام عبد الرؤوف في جولة داخل شارع المسرح الأمريكي، مستعرضا المسرح الكوري في الولايات المتحدة، كما يكتب د. عمرو دوارة عن عصام الشماع بوصفه مبدعا استثنائيا، ويترجم أحمد عبد الفتاح الجزء الأول من مقال "المسرح النسوي بين النظرية والتطبيق" للباحثة إيلين أستون.

ويواصل د. سيد علي إسماعيل سلسلته النقدية في المسرح المصري، حيث يكتب الحلقة رقم (23) من "النقد المسرحي السري والمجهول في مصر" بعنوان: "الواقع وحكايات ألف ليلة وليلة!".

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