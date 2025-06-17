الثلاثاء 17 يونيو 2025
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أخبار مصر

صرف 40 ألف جنيه إعانة عاجلة لأسرة سائق سيارة المعلمين المتوفى في حادث المراقبين بقنا

خلف الزناتي نقيب
خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب

قرر خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، صرف 40 ألف جنيه إعانة عاجلة لأسرة السائق المتوفى في حادث سيارة مراقبي الثانوية العامة بقنا، حيث لقي السائق أشرف مصطفى محمد عبد الكريم مصرعه منذ قليل، متأثرا باصابته في حادث أليم أثناء أداء عمله بنقل عدد من المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة بقنا.

 وتقدم نقيب المعلمين بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

نقيب المعلمين يقرر صرف 40 ألف جنيه إعانة عاجلة لأسرة سائق سيارة المعلمين المتوفى في حادث المراقبين بقنا

وأكدت النقابة، في بيان رسمي، أن هذا الدعم يأتي في إطار دورها الاجتماعي والإنساني، وتقديرًا للسائق الذى كان مرافقا للمعلمين أثناء توجههم لأداء دورهم الوطني بالرقابة على امتحانات الثانوية العامة فى مادة اللغة الأجنبية الثانية، اليوم الثلاثاء.

 

امتحانات الثانوية العامة 

وكانت غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة للمهن التعليمية، تلقت إخطارًا من النقابة الفرعية بمحافظة قنا، يفيد بإصابة 7 معلمين من قرية حجازة قبلي مركز قوص، إثر تعرضهم لحادث تصادم بين السيارة التى يستقلونها مع سيارة ملاكي صباح اليوم، أثناء توجههم لأداء مهام عملهم كمراقبين على لجان امتحانات الثانوية بقرية دشنا.

 

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