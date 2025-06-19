الجيش الإسرائيلي يؤكد استهداف المفاعل النووي في أراك الإيرانية

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، استهداف المفاعل النووي في أراك والمنشأة في نطنز بإيران.

وقال في بيان: “هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي مفاعل أراك النووي، الذي يضم هيكل احتواء المفاعل، وهو عنصر أساسي في إنتاج البلوتونيوم”.

وأكد متحدث باسم جيش الاحتلال ذلك، مضيفا أن "40 طائرة مقاتلة هاجمت عشرات الأهداف العسكرية بأكثر من 100 ذخيرة خلال الليل".

وأفادت التقارير أن الهجوم استهدف المكون المخصص لإنتاج البلوتونيوم، مما حال دون إمكانية استخدامه مجددًا في إنتاج الأسلحة النووية.

كما هاجم سلاح الجو الإسرائيلي موقعًا يستخدم لتطوير الأسلحة النووية في نطنز، حيث توجد مكونات ومعدات فريدة تستخدم في تطوير الأسلحة النووية، ويجري تطوير مشاريع هناك تُمكّن من تسريع برنامج الأسلحة النووية.

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