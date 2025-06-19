النقل تتعاقد على 20 حافلة تصنيع محلي لشركاتها (صور)

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، 20 حافلة مرسيدس جديدة مكيفة الهواء mcv 600 سوبر هاي ديك مجهزة بالكامل تم إنتاجها محليا بالشركة المصرية لصناعة وسائل النقل MCV المصرية الوطنية المتخصصة في صناعة الأتوبيسات.

وجاء ذلك بحضور اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري والمهندس ضياء مصطفى رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي واللواء حسن الليثي رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للنقل البري سوبر جيت واللواء صبري عبد اللطيف رئيس شركة اكتا.

ويأتي ذلك ضمن خطة الشركة لتدعيم أسطولها بأحدث أنواع الأتوبيسات حيث تشتمل كل حافلة منها على 49 مقعد ليصل عدد أسطول الحافلات بالشركة الى 242 حافلة تضم أحدث وأفضل أنواع الحافلات بموديلات مختلفة، وأحجام متفاوتة تم تصميمها بصورة تضمن توفير كافة وسائل الراحة، وسبل الأمان، وتحقيق مستوى متميز من الرفاهية بما يضمن سلاسة تنقل جمهور الركاب، وتيسير رحلاتهم الى مختلف انحاء الجمهورية.

كما تتميز تلك الأتوبيسات الجديدة التي تم تدشينها بخدمات متميزة للراكب مثل (زجاج مزدوج عازل للضوء والحرارة - أنترنت – تتبع الرحلات- مداخل شحن USB – -مقاعد مصممة بمسافات أكبر بين المقاعد لمزيد من الرفاهية والراحة -شاشات لعرض الأفلام العربية والأجنبية والموسيقي).

وأكد الوزير خلال تفقده للاتوبيسات بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بالعمل على توطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعة الأتوبيسات بهدف تحويل مصر الى مركز صناعي إقليمي وكذلك العمل على تعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص حيث يتم التعاون معها لتطوير وتحديث اسطول نقل الركاب لكافة الشركات التابعة لتقديم اعلى مستويات الخدمة في نقل الركاب خاصة.

وأضاف أنه في إطار الاهتمام بالتعاون مع الشركات المصنعة المحلية يتم الطرح عليها وصولا لأفضل المواصفات والخدمات لأفضل النماذج وبأقل الأسعار لافتًا الى ان هذا النهج هو نهج كافة وزارات الحكومة المصرية ومنها وزارتي الصناعة والنقل حيث يطبق الجميع شعار لا استيراد من الخارج لاي اتوبيسات ودعم الصناعة الوطنية بكل السبل.

وأشار الى أن المكون المحلي في هذه الاتوبيسات يصل إلى 60% كما أشار الوزير إلى أنه إلى جانب الاهتمام بتدعيم الأسطول الحالي فهناك اهتمام كبير بأعمال الصيانة والإصلاح ورفع الكفاءة الفنية للحافلات الموجودة بالخدمة لتقديم مستويات خدمة متميزة.

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