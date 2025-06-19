غدا، انطلاق عرض "يمين في أول شمال" على مسرح السلام

يفتتح البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، العرض المسرحي الجديد “يمين في أول شمال” إنتاج فرقة المسرح الحديث بقيادة الفنان محسن منصور، وذلك غدا الجمعة الموافق 20 يونيو الجاري في تمام التاسعة مساء علي قاعة يوسف إدريس، بمسرح السلام بشارع القصر العينى، حيث يُقدم العرض يوميا عدا الثلاثاء.

عرض يمين في أول شمال

وتدور أحداث "يمين في أول شمال” حول ممثل مبتدئ يتلقى دعوة لزيارة زوجين، لتتوالى بعدها الأحداث التي تغير مجرى حياته بالكامل، في معالجة درامية تمزج بين الواقع والتساؤلات الإنسانية.

فريق مسرحية يمين في أول شمال

“يمين في أول شمال” من تأليف محمود جمال حديني، بطولة عبد الله صابر، إيهاب محفوظ، أمنية حسن، طارق راغب، ديكور باسم وديع، موسيقى مروان خاطر، استعراضات علي چيمي، أزياء أميرة صابر، إضاءة أحمد طارق، تصميم دعاية أحمد مجدي، مساعدا الإخراج محمد خالد، ريم مختار، المخرج المنفذ بسنت علي، ومن إخراج عبد الله صابر.

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