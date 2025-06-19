الخميس 19 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

عميد طب قصر العيني: مخطط لإنشاء مستشفى للسياحة العلاجية بأراضي طرح النهر

د. حسام صلاح عميد
د. حسام صلاح عميد طب قصر العيني
ads

كشف الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني، عن وجود مخطط لإنشاء مستشفى استشفائي للسياحة العلاجية ضمن خطة تطوير مستشفيات قصر العيني.

وأكد صلاح في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن المنطقة التي يقع بها قصر العيني، كانت بالأساس مكانا للاستشفاء، لذلك أنشأت بها المستششفى، مشيرا إلى أنه بعد تخصيص أراضي طرح النهر لقصر العيني، بدأ التفكير في إعادة هذه المنطقة إلى طبيعتها الأصلية.

إنشاء مستشفى للسياحة العلاجية بقصر العيني

وأكد صلاح أن المستشفى ستستقطب كل المتخصصين في المنطقة للعمل به، وليس فقط أساتذة قصر العيني، لافتا إلى أنه يطلق على أراضي طرح النهر القطاع الاستشفائي لقصر العيني، وأنه لابد وأن يتم استغلالها أفضل استغلال.

وأوضح أن الكلية وضعت مخطط للاستغلال الأمثل لهذه الأرض، من خلال دراسات للعديد من الاستشاريين، في مجال الطب والهندسة والمعماريين والأساتذة في تخصصات الطرق.

وقال عميد طب قصر العيني: أتمنى أن نبدأ في المشروع قبل الاحتفال بالمئوية الثانية لقصر العيني في 2027، لأنه سيعزز قوة الدولة المصرية في الطب من خلال قصر العيني.
وتابع صلاح: توسعة قصر العيني أصبحت أمرا ضروريا، وأن أرض طرح النهر ستحل كل الأزمات الموجودة حاليا داخل المستشفيات، خاصة الزحام المروري بالمنطقة والتزاحم على القصر الذي قد يكون سببا في نهاية حياة المريض قبل وصوله إلينا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قصر العيني طب قصر العيني مستشفيات قصر العيني اراضي طرح النهر مستشفى استشفائي

مواد متعلقة

وكيل طب قصر العيني يكشف إسهاماتها في مجال الرعاية الصحية بالقارة الأفريقية

نائب رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الفرقة الأولى بطب قصر العيني (صور)

كلية طب قصر العيني تحصل على اعتماد الجمعية الدولية للكلى

الأكثر قراءة

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.9%

القبض على "المذيع الفرفوش" بتهمة التحريض على الرذيلة ونشر محتوى خادش للحياء

بن غفير يصاب بالجنون ويطالب بالإبلاغ عن كل من يشاهد قناة الجزيرة

5 نجوم من السماوي، صفقات تبادلية بين الزمالك وبيراميدز

إقالة وتحقيقات، قرارات نارية من محافظ بني سويف بشأن واقعة رسوب جماعي بالشهادة الإعدادية

آل البيت النبوي في مصر.. فاطمة بنت الحسن الأنور شقيقة السيدة نفيسة

بعد تدميرها بالصواريخ، إيران تكشف سر قصف مستشفى سوروكا الإسرائيلي (فيديو)

ضرب تل أبيب بعد 7 دقائق فقط من إطلاقه.. «سجيل» صاروخ إيراني مرعب يدخل على خط المواجهة ضد إسرائيل (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الدولار في منتصف حركة تعاملات اليوم

الذهب يتراجع صباح اليوم الخميس 19 يونيو 2025

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 19-6-2025

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

ضرب تل أبيب بعد 7 دقائق فقط من إطلاقه.. «سجيل» صاروخ إيراني مرعب يدخل على خط المواجهة ضد إسرائيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغزال في المنام وعلاقته بسماع أخبار حزينة

آل البيت النبوي في مصر.. فاطمة بنت الحسن الأنور شقيقة السيدة نفيسة

تفسير رؤية سماع الأذان وعلاقتها بالابتعاد عن الذنوب والمعاصى

المزيد
الجريدة الرسمية