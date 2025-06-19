عميد طب قصر العيني: مخطط لإنشاء مستشفى للسياحة العلاجية بأراضي طرح النهر

كشف الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني، عن وجود مخطط لإنشاء مستشفى استشفائي للسياحة العلاجية ضمن خطة تطوير مستشفيات قصر العيني.

وأكد صلاح في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن المنطقة التي يقع بها قصر العيني، كانت بالأساس مكانا للاستشفاء، لذلك أنشأت بها المستششفى، مشيرا إلى أنه بعد تخصيص أراضي طرح النهر لقصر العيني، بدأ التفكير في إعادة هذه المنطقة إلى طبيعتها الأصلية.

إنشاء مستشفى للسياحة العلاجية بقصر العيني

وأكد صلاح أن المستشفى ستستقطب كل المتخصصين في المنطقة للعمل به، وليس فقط أساتذة قصر العيني، لافتا إلى أنه يطلق على أراضي طرح النهر القطاع الاستشفائي لقصر العيني، وأنه لابد وأن يتم استغلالها أفضل استغلال.

وأوضح أن الكلية وضعت مخطط للاستغلال الأمثل لهذه الأرض، من خلال دراسات للعديد من الاستشاريين، في مجال الطب والهندسة والمعماريين والأساتذة في تخصصات الطرق.

وقال عميد طب قصر العيني: أتمنى أن نبدأ في المشروع قبل الاحتفال بالمئوية الثانية لقصر العيني في 2027، لأنه سيعزز قوة الدولة المصرية في الطب من خلال قصر العيني.

وتابع صلاح: توسعة قصر العيني أصبحت أمرا ضروريا، وأن أرض طرح النهر ستحل كل الأزمات الموجودة حاليا داخل المستشفيات، خاصة الزحام المروري بالمنطقة والتزاحم على القصر الذي قد يكون سببا في نهاية حياة المريض قبل وصوله إلينا.

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