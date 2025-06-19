الخميس 19 يونيو 2025
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رياضة

مونديال الأندية 2025، العرب لا يعرفون الفوز بالجولة الأولى وخسارة مذلة للعين

العين الإماراتي أمام
العين الإماراتي أمام يوفنتوس

كأس العالم للأندية، شهدت الجولة الأولى لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو 2025، بمشاركة 32 فريقًا، عدم تحقيق الخماسي العربي أي انتصار، رغم المباراة الكبيرة التي قدمها فريق الهلال السعودي أمام ريال مدريد الإسباني أمس الأربعاء وانتهت بالتعادل 1-1.

 

ويشارك الأهلي والترجي التونسي والعين الإماراتي والهلال السعودي والوداد المغربي في كأس العالم للأندية 2025 بنسخته الجديدة.

ولم تستطع الفرق العربية تحقيق أي فوز في مونديال الأندية بالجولة الأولي بعد تعادل الأهلي مع إنتر ميامي 0-0، والهلال مع ريال مدريد 1-1، فيما تلقي الوداد المغربي الخسارة أمام مانشستر سيتي 2-0، والترجي أمام فلامنجو 2-0، فيما جاءت خسارة العين الإمارتي أمام يوفنتوس 5-0 الأكبر للفرق العربية بالجولة الأولي للبطولة.

 

مجموعات كأس العالم للأندية 2025


المجموعة الأولى: الأهلي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، إنتر ميامي الأميريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بوكا جونيورز الأرجنتيني، بنفيكا البرتغالي.

المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، الترجي التونسي، تشيلسي الإنجليزي، لوس أنجلوس إف سي الأمريكي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، أوراوا ريد دياموندز الياباني، مونتيري المكسيكي، إنتر الإيطالي.

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، بوروسيا دورتموند الألماني، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد البيضاوي المغربي، العين الإماراتي، يوفنتوس الإيطالي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، سالزبورج النمساوي.

نتائج مباريات الجولة الأولى في كأس العالم للأندية 2025


وتستعرض فيتو نتائج مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات  في كأس العالم للأندية 2025 والتي جاءت كالتالي:

الأهلي 0-0 إنتر ميامي (المجموعة الأولي)

بالميراس 0-0 بورتو (المجموعة الأولي)

باريس سان جيرمان 4-0 أتليتكو مدريد  (المجموعة الثانية)

بوتافوجو 2-1 سياتل سوندرز (المجموعة الثانية)

بايرن ميونيخ 10-0  أوكلاند سيتي (المجموعة الثالثة)

بوكا جونيورز 2-2 نفيكا (المجموعة الثالثة)

تشيلسي 2-0 لوس أنجلوس  (المجموعة الرابعة)

فلامنجو 2-0 الترجي الرياضي (المجموعة الرابعة)

ريفر بلايت 3-1 أوراوا (المجموعة الخامسة)

مونتيري 1-1 إنتر ميلان  (المجموعة الخامسة)

فلومينينسي 0-0 بوروسيا دورتموند  (المجموعة السادسة)

أولسان هيونداي 0-1 صن داونز  (المجموعة السادسة)

مانشستر سيتي 2-0 الوداد البيضاوي (المجموعة السابعة)

العين 0-5 يوفنتوس (المجموعة السابعة)

ريال مدريد 1-1 الهلال  (المجموعة الثامنة)

باتشوكا 1-2 ريد بول سالزبورغ  (المجموعة الثامنة) 

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