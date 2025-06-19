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رياضة

إنريكي: رباعي باريس سان جيرمان يستحق الفوز بالكرة الذهبية

إنريكي، فيتو
إنريكي، فيتو

قال لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، أن هناك 4 لاعبين بصفوف الفريق يستحقون الفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.

قال إنريكي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة بوتافوجو في كأس العالم للأندية: "لقد أكدت أكثر من مرة أني لا أهتم كثيرا بالجوائز الفردية، لكن كشفت عن مرشحي المفضل، وهو عثمان ديمبلي".

عثمان ديمبلي مرشح للفوز بجائزة الكرة الذهبية 


وأضاف المدرب الإسباني: “وبعد ذلك، هناك العديد من لاعبي باريس يستحقون الجائزة مثل فيتينيا ونونو مينديس وفابيان رويز”

 

تابع "أنا محظوظ للغاية لأني أعمل مع لاعبين يتدربون بكل جدية يوميا، ويكونوا حريصين على الالتزام في مواعيد النوم، وعدم السهر".
أشار "نحن أبطال أوروبا، وهدفنا هو الفوز، مواصلة الانتصارات يبقى تحديا رائعا".

وأتم لويس إنريكي: "أثق أن بوتافوجو قد يخلق لنا عددا من المشاكل داخل أرض الملعب، إنه فريق مميز، ولكن لن نغير أسلوبنا أو طريقة لعبنا".


يذكر أن بي إس جي استهل مشواره في المجموعة الثانية لمونديال الأندية بفوز عريض على أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-0 بينما فاز بوتافوجو على سياتل ساوندرز الأمريكي 2-1.

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