وزير العمل: بدء الاختبارات للمتقدمين للعمل في تربية الدواجن بالأردن

أعلن وزير العمل محمد جبران،اليوم الأربعاء،عن بدء الاختبارات للمُتقدمين على فرص عمل أعلنت عنها "الوزارة" مؤخرًا،للشباب المصري الراغب في العمل بمهنة تربية دواجن بإحدى المزارع بالمملكة الأردنية الهاشمية برواتب مجزية، وامتيازات اجتماعية وصحية.

وقال الوزير جبران: إن هذه الاختبارات تأتي في إطار جهود الوزارة نحو توفير فرص عمل للشباب بالخارج، تنسيقًا بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

وقالت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل،أن "الوزارة" شهدت اليوم هذه الاختبارات الجديدة، وأوضحت أن الراتب يصل إلى 290 دينار أردني كل شهر، وينطبق علي هؤلاء العمال، قانون العمل الأردني الخاص بالإجازات السنوية والعمل الإضافي، والضمان الاجتماعي وغيرها.

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