الخميس 19 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

روبيرت داوني جونيور يدعم أبطال مسلسل Iron Heart (فيديو)

روبرت داوني جونيور،
روبرت داوني جونيور، فيتو

أرسل  الممثل الشهير"روبيرت داوني جونيور"، رسالة دعم لأبطال مسلسل Iron Heart، على الهواء مباشرة، خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية.

وقال روبيرت، لطاقم عمل مسلسل “ Iron Heart”: “أيرون مان يحب أيرون هارت”.

 

كشفت استديوهات مارفل، أن مسلسل Iron Heart،، سيكون أحد أضخم إنتاجاتها لعام ٢٠٢٥.

وذكرت مارڤل، أن قصة مسلسل Iron Heart، ستدور حول وقوع حرب بين عالم السحر، والتكنولوجيا، وسيُعرض بتاريخ ٢٤ يونيو، حصريا على منصة ديزني+.

مارفل: مسلسل IRON HEART يمهد لأحداث فيلم ARMOR WARS

وأعلنت استديوهات مارفل، عن حصول مسلسل IRON HEART، على عمليات إعادة تصوير لعدد من مشاهده، وتغيرات في قصته، خلال العام الماضي

وأوضحت استديوهات مارفل، في تصريحات صحفية جديدة، أن سبب تلك التغيرات، أن مسلسل  IRON HEART، سيمهد لأحداث فيلم ARMOR WARS.

 

What do you hope to see in the upcoming Ironheart series?: r/marvelstudios

Iron heart

مسلسل Iron heart، من أحدث إنتاجات استديوهات مارفل، ومن المقرر عرضه علي منصة البث الرقمي ديزني بلس، وهو من بطولة دومينيك ثورن، التي ستجسد دور ريري ويليامز.

وظهرت شخصية  Iron heart، لأول مرة في كوميك مارفل عام 2016، وتحديدا كوميك The Invincible Iron Man، حيث كان توني ستارك معلمًا لها، كما تعاونت مع سبايدرمان مايلز موراليس ومس مارفل، وحتى أنها واجهت ثانوس، فيما ظهرت الشخصية لأول مرة على الشاشة الكبيرة، خلال فيلم Black Panther: Wakanda Forever، والذي جاء تمهيدًا لظهورها في مسلسلها الخاص.

تفاصيل خطة مارفل لعودة شخصية Iron Man للحياة

فيما كشفت تقارير صحفية، خطة مارفل، لعودة شخصية Iron Man الشهيرة، للشاشة بعد وفاته في الفيلم الناجح Avengers: Endgame، والذي عرض عام ٢٠١٩، والتي يجسدها الممثل الشهير روبرت داوني جونيور

وأوضحت التقارير الصحفية، أن مسلسل Iron Heart، هو العمل الذي سيشهد عودة شخصية Iron Man، على الشاشة، حيث أن شخصية Riri Williams، لديها علاقة معقدة مع Iron Man، وسيتم التوضيح خلال أحداث المسلسل، بأنهم سبق وأن تقابلا.

وأشارت التقارير إلى أن الظهور الأول لشخصية في المسلسل، والتي اتفق عليها حتى الآن ستكون في البداية مشاهد فلاش بلاك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

Iron Heart اعمال مارفل Iron Heart مارفل Iron Heart

مواد متعلقة

استديوهات مارفل: مسلسل Eyes Of Wakanda من 4 حلقات

مسلسل Iron Heart يدور في عالم السحر والتكنولوجيا

الأكثر قراءة

ريبيرو يعلن تشكيل الأهلي لمباراة بالميراس في كأس العالم للأندية

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية

صواريخ إيران تزلزل إسرائيل والعرب غارقون في الترفيه.. عصام كامل يكتب: لماذا احتفلت الشعوب العربية بضربات إيران على الكيان الصهيوني؟

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية

بالأسماء، أوائل الشهادة الإعدادية في المنيا

ظهرت الآن على فيتو، نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

بعد القبض عليه بتهمة تقديم فيديوهات خارجة، من هو "المذيع الفرفوش"؟

فضيحة في قطاع البترول.. انهيار حفار في رأس غارب يكشف ثغرات في الرقابة (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الخميس 19-6-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الخميس 19 يونيو 2025

أسعار سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 19-6-2025 في الأسواق

تبدأ من 72 جنيهًا، أسعار الفراخ اليوم الخميس 19 يونيو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

قرارات حاسمة لمحافظ بني سويف بعد كارثة الرسوب الجماعي بالإعدادية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آل البيت النبوي في مصر.. يحيى الشبيه، أقرب الناس شبها بجده صلى الله عليه وسلم

تفسير حلم الغزال في المنام وعلاقته بسماع أخبار حزينة

آل البيت النبوي في مصر.. فاطمة بنت الحسن الأنور شقيقة السيدة نفيسة

المزيد
الجريدة الرسمية