الأربعاء 11 يونيو 2025
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خارج الحدود

رئيسة الاستخبارات الأمريكية: اقتربنا من "محرقة نووية" وعلى المجتمع الدولي وقف هذا الجنون

دمار السلاح النووي،
دمار السلاح النووي، فيتو

حذرت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي جابارد، المجتمع الدولي من "محرقة نووية" في ظل اقتراب العالم "أكثر منه في أي وقت مضى من حافة الدمار النووي".

 

 رئيسة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تحذر من اقتراب الحرب النووية

وتحدثت جابارد عبر منصة "إكس" عن زيارتها الأخيرة لمدينة هيروشيما اليابانية التي تعرضت للقصف النووي الأمريكي في أغسطس 1945. واستعرضت آثار الهجوم النووي وعرضت لقطات أرشيفية لضحايا القصف.

وأكدت أنه نظرا لأن الأسلحة النووية الحديثة أكثر قوة بكثير من تلك التي استخدمتها الولايات المتحدة عام 1945، فإن "رأسا نوويا واحدا اليوم يمكنه قتل الملايين في دقائق معدودة".

 

نحن أقرب من أي وقت مضى إلى حافة الدمار النووي

وقالت جابارد: "هذه هي الحقيقة المرة لما هو على المحك الآن، وما نواجهه اليوم. لأننا اليوم نقف أقرب منا في أي وقت مضى إلى حافة الدمار النووي، بينما يغذي محاربو النخبة السياسية الخوف والتوتر بين القوى النووية بلا مبالاة".

ورأت أن النخب المتنفذة تعتقد أنها تمتلك "ملاجئ نووية" آمنة ولن تتأثر بالعواقب، وأضافت جابارد التي تنسق عمل جميع الوكالات الاستخباراتية الأمريكية الـ18: "علينا نحن الشعب أن نقف ونطالب بوقف هذا الجنون. يجب أن نرفض هذا المسار المؤدي إلى الحرب النووية ونعمل على بناء عالم لا يخشى أحد فيه محرقة نووية".

وكانت جابارد، العضوة السابقة في مجلس النواب الأمريكي، قد حذرت مرارا من أن العالم يقف "على أعتاب حرب نووية" ودعت إلى تشديد الرقابة على الأسلحة النووية.

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