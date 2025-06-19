جيش الاحتلال الإسرائيلي يتصدى لموجة صواريخ جديدة من إيران

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل، رصد إطلاق صواريخ قبل قليل من إيران باتجاه أراضي إسرائيل.



وأشار المتحدث إلى أن "منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراض هذا التهديد"، داعيًا الجمهور إلى "دخول المناطق المحمية فور تلقي الإنذار، والبقاء فيها حتى إشعار آخر".

وأضاف: "لن يُسمح بالخروج من المنطقة المحمية إلا بعد تلقي تعليمات صريحة؛ وعليكم مواصلة العمل وفق تعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

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