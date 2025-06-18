مدبولي يشهد إطلاق المنصة الرقمية للأوقاف، والأزهري يؤكد أنها الأكبر عالميا

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إطلاق وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، للمنصة الرقمية الجديدة للوزارة.

من جانبه، قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، إن منصة وزارة الأوقاف الرقمية تتضمن 60 ألف صفحة محتوى دقيق تمت صياغته بشكل علمي، لتصبح أكبر منصة خطاب ديني في العالم.

ولفت إلى أنه سيتم إطلاق مبادرة صحح مفاهيمك يوم الأربعاء المقبل حيث تتضمن أكثر من 40 قضية بحاجة لتصحيح المفاهيم.



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