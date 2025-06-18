تأجيل محاكمة 3 طالبات بتهمة التنمر على زميلتهن وتصويرها في فيديو مسيء ونشره بالتجمع

قررت محكمة الطفل، تأجيل محاكمة 3 طالبات بتهمة التنمر على زميلتهن وتصويرها مقطع فيديو مسيء أثناء سبها ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمنطقة التجمع، إلى جلسة 30 يونيو الجاري.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمات اتهامات بالسب والقذف واستخدام ألفاظ خادشة للحياء، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، واستغلال الواقعة في محاولة للابتزاز النفسي.

البداية عندما تقدمت والدة المجني عليها ببلاغ الي قسم شرطة التجمع تفيد بتعرض ابنتها لتنمر داخل المدرسة، من قبل 3 طالبات حيث قمن بالسخرية منها وسبها بألفاظ مسيئة، والتشهير بها عبر مقطع فيديو قمن بتصويره لها تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى تدهور حالتها النفسية.

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