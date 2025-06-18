الزمالك يكشف عن اسم المدير الرياضي وموعد الإعلان الرسمي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن حسين لبيب، يقترب من الإعلان رسميًا عن تولي جون إدوارد منصب المدير الرياضي للنادي، وذلك خلال الـ48 ساعة المقبلة، ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع كرة القدم.

جلسة عمل مع رئيس النادي ونائبه

وأوضح المصدر أن الكابتن حسين لبيب عقد جلسة مهمة اليوم مع جون إدوارد، بحضور المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي، لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

وشهدت الجلسة عرضًا تفصيليًا من إدوارد بشأن التصور الفني والإداري الذي سيُنفَّذ داخل النادي، بهدف تطوير منظومة الكرة والارتقاء بمستوى الفرق المختلفة.

وضع اللمسات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي

وأشار المصدر إلى أن الساعات المقبلة ستشهد الانتهاء من بعض التفاصيل والرتوش النهائية في التعاقد، قبل الإعلان الرسمي عن تولي إدوارد منصبه الجديد، والذي يُعد أولى خطوات إدارة الزمالك نحو مرحلة جديدة.

بداية لإعادة هيكلة شاملة

ويعتبر تعيين مدير رياضي خطوة أساسية في خطة الزمالك لإعادة هيكلة قطاع الكرة استعدادًا للموسم الجديد، بهدف تحقيق الاستقرار الفني والإداري ووضع أسس احترافية تليق بتاريخ النادي.

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