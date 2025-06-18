غدا، الاستئناف على إيداع نجل الفنان محمد رمضان في دار رعاية

تنظر محكمة مستأنف أكتوبر للطفل غدا، جلسة معارضة على حكم إيداع نجل الفنان محمد رمضان في دار رعاية، على خلفية اتهامه بالتعدي على زميله داخل نادي نيو جيزة.

وبعد إعلان الفنان محمد رمضان الصلح مع الطفل الضحية وأسرته، من المتوقع أن يقدم دفاع الطفل الضحية إقرارا أمام هيئة المحكمة خلال الجلسة يتضمن إعلان التنازل عن القضية والتصالح مع نجل محمد رمضان، وبعد تقديم إقرار التصالح ستصدر هيئة المحكمة قرارها بانقضاء الدعوى بالتصالح.

وأفاد الدفاع بأن الحكم صدر رغم تقدم هيئة الدفاع بطلب لتأجيل الجلسة لعدم حضور الطفل بسبب مروره بوعكة صحية وأزمة نفسية حادة، مؤكدا أن ما يمر به الطفل بسبب خوفه من الجلسة.

وأفاد الجندي بأن حالة الطفل النفسية كانت متدهورة تمامًا، و"مكنش ينفع نكتفه ونجيبه المحكمة"، مشددا على أن حضوره في هذه الظروف كان سيشكل ضررا كبيرا عليه، خاصة أن الجلسة مثلت عبئا نفسيا مضاعفا عليه.

وأشار إلى أن الدفاع تقدم بطلب رسمي لتأجيل الجلسة مدعما بتقارير طبية، لكن المحكمة سجلت رفضها للطلب، وبالتالي اعتبرت أن الدفاع غير حاضر لغياب الطفل، وامتنعت عن سماع أي دفوع أو مرافعات، وأصدرت قرارها بإيداعه في دار رعاية.

وأكد الجندي أن فريق الدفاع يدرس حاليًّا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على الحكم، حفاظًا على مصلحة الطفل وظروفه الصحية والنفسية.

وقررت محكمة الطفل بمدينة 6 أكتوبر، إيداع نجل الفنان محمد رمضان، في دار رعاية على خلفية اتهامه بالاعتداء على زميله.

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