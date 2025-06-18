شركة وتري ترد: الحكم ليس نهائيا ولا يعد انتصارا للفنانة إليسا

ردت شركة وتري للتوزيع علي الفنانة اللبنانية إليسا بعدما أعلنت الأخيرة انتصارها على الشركة قضائيا بحكم لصالحها من قبل محكمة التجارة في دبي، وإعادة تحكمها في قناتها على يوتيوب وحقوق أغنية أنا وبس بعد نزاع بينهما دام لثلاثة سنوات ماضية بسبب اتهام "الفنانة" الشركة بالتعدي على حقوق قناتها على يوتيوب وأغنية أنا وبس.

شركة وتري ترد على إليسا

وقالت الشركة في بيان لها: "الحكم الصادر عن جانب محكمة التجارة في دبي ليس حكمًا نهائيًا ولا يتمتع بقوة القضية المقضية وليس نافذا وهو لا ينهي النزاع القائم بين شركة وتري وشركة E-Records، إذ إن المحاكم في دبي هي على درجات ثلاث. وكذلك لا ينهي بأي شكل من الأشكال الدعاوى العديدة العالقة بين شركة وتري والفنانة إليسا أمام مختلف المحاكم في لبنان.

وأضاف "البيان": "الحكم الصادر عن جانب محكمة التجارة في دبي لا يعد انتصارا للفنانة اليسا كونه لم يأخذ بالفسخ التعسفي الذي أقدمت عليه شركة E-Records في شهر ديسمبر 2022 بل اعتبر، وبغض النظر عن مدى قانونية هذا الأمر من عدمه، أن اتفاقية توزيع المحتوى الموقعة بتاريخ 12/8/2022 إنما انتهت بتاريخ 12/8/2023 لانقضاء مدتها.

وتابع البيان: "الحكم الصادر عن جانب محكمة التجارة في دبي لم يَبت بالتعدي المزعوم لأغنية "وبطير" على أغنية" أنا وبس".

الحكم الصادر عن جانب محكمة التجارة في دبي "لا يُعَد سابقة قضائية في العالم العربي في مجال حماية الحقوق الفنية والأدبية في العصر الرقمي “علما أن هكذا تصريح لا يمكن أن يتمتع بحد أدنى من المصداقية إلا إذا صدر عن مرجع ملم ومشهود له في مجال الملكية الفكرية وهذا غير حاصل لتاريخه.

واختتم البيان: "الحكم الصادر عن محكمة التجارة في دبي لم يُثبت "ملكية" الفنانة إليسا للقناة المسمّاة باسمها على منصّة YouTube، لأن هذا الموضوع لا يدخل ضمن صلاحيات المحكمة في دبي، بل هو من اختصاص محكمة التجارة في بيروت، التي تنظر حاليًا في دعوى إثبات الملكية، وحددت موعد إصدار الحكم في 30/10/2025. وعلى أي حال، مسألة ملكية القناة لم تكن جزءًا من النزاع الذي صدر فيه الحكم عن محكمة دبي.

المطالبة العلنية والمتكررة "بأن يحسم القضاء اللبناني الدعاوى العالقة أمامه" لم تعد جائزة وغير مقبولة وتعكس واقعا غير صحيح وملتبس تجاه السلطة القضائية في لبنان سيما وأن الواقع الثابت يقينا بالمستندات وبالمحاضر يؤكد أن أي تأخير مزعوم في البت في الدعاوى إنما ينسحب على الفنانة اليسا وليس أي أحد آخر.

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