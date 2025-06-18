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رياضة

أمرابط يحقق رقما تاريخيا في مباراة مانشستر سيتي ضد الوداد بمونديال الأندية

نور الدين أمرابط،
نور الدين أمرابط، فيتو

اختار محمد أمين بنهاشم مدرب نادي الوداد المغربي، المخضرم نور الدين أمرابط، ليكون قائدًا للفريق في مباراة مانشستر سيتي، بالجولة الأولى من دور المجموعات، في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

نور الدين أمرابط يدخل التاريخ برقم قياسي مع الوداد المغربي 

وأصبح نور الدين أمرابط (38 عامًا)، أكبر قائد لنادٍ مغربي، في مشاركة خارجية عبر التاريخ.

كما أن مشاركة نور الدين أمرابط في مونديال الأندية جعلته يعادل أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان، كونهما الوحيدين بين كل لاعبي الأسود، اللذين شاركا في الأولمبياد وكأس العالم للمنتخبات ومونديال الأندية.

يشار إلى أن الوداد يتواجد في المجموعة السابعة في مونديال الأندية رفقة مانشستر سيتي ويوفنتوس والعين الإماراتي.

 

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