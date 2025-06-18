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حوادث

بيتاجروا في المخدرات، حبس عنصرين جنائيين متهمين بغسل 70 مليون جنيه

مواد مخدرة أرشيفية
مواد مخدرة أرشيفية

أمرت نيابة الأموال العامة ، بحبس عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة وذلك ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.

كشف قضية غسل أموال بـ70 مليون جنيه

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والمركبات).

وقدرت تلك الممتلكات بـ 70 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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