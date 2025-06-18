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حوادث

تجديد حبس تاجر مخدرات بتهمة غسل أموال بـ 130 مليون جنيه

تجديد حبس أرشيفية
تجديد حبس أرشيفية

جددت نيابة الأموال العامة، حبس عنصر إجرامي شديد الخطورة بتهمة غسل أموال قُدرت بـ130 مليون جنيه، من حصيلة نشاطه في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات.

وكشفت التحريات أن المتهم، المقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، قام بغسل الأموال من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات ودراجات نارية، بهدف إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء طابع قانوني زائف عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وجار العرض على النيابة العامة.

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