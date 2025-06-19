الخميس 19 يونيو 2025
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اقتصاد

هل يمكن التحويل عبر بطاقة ميزة من خارج مصر في البنك الأهلي؟

البنك الأهلي المصري،
البنك الأهلي المصري، فيتو

يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي عن طريقة التحويل عبر بطاقة ميزة من خارج مصر.

وأوضح مسؤولو البنك الأهلي أنه للتحويل على بطاقة الحوالات الخاصة بالعميل، يمكن التحويل باستخدام رقم البطاقة كاملًا ويسبقه ثلاث أصفار.

ومن جانب آخر يقدم البنك الأهلي المصري خدمات متنوعة لعملائه حيث يحرص على التجديد دائمًا في العديد من الخدمات التي تلبي رغبات العملاء.

 

خدمات الأهلي فون كاش  

ولعله في مقدمة هذه الخدمات تطبيق الأهلي فون كاش الذي شهد خلال الفترة الأخيرة إضافة تحديثات عديدة وخدمات من جانب قيادات البنك الأهلي لصالح العملاء.

خدمات جديدة في الأهلي كاش 

وتشمل قائمة الخدمات الجديدة المتاحة على تطبيق "الأهلي فون كاش": ربط البطاقات تفعيل المحفظة ورصيد المحفظة والمعاملات المالية وإضافة خصائص جديده بالتعاون مع ميزة.

 

محفظة الأهلي فون كاش 

فيما تضم قائمة محفظة الفون كاش تتيح للعميل الخدمات الآتية:

تحويل الأموال والشراء عن طريق الإنترنت والاشتراك في خدمات فوري والسحب والايداع وشحن المحفظه واستقبال التحويلات البنكية وإمكانية استخدام خدمة المشتريات.

فيزا مشتريات البنك الأهلي 

ومن جانب آخر يقدم البنك الأهلي خدمات مصرفية متنوعة لعملائه ولعل في مقدمتها فيزا المشتريات.

رسوم فيزا المشتريات من البنك الأهلي 

وحدد البنك الأهلي رسوم السحب النقدي لفيزا مشتريات البنك الأهلي حيث تبدأ قيمة الحد الأدنى للسداد الشهري من 5%.

فيما كشف البنك الأهلي أن  فيزا المشتريات يكون سعر الفائدة على العائد المدين حسب البطاقات مضمنة وغير مضمنة، وتتراوح فترة السماح للمشتريات بين 55 و57 يومًا.

تعد بطاقة ميزة المدفوعة مقدما من البنك الأهلي المصري أول بطاقة دفع إلكترونية وطنية، تمكن العملاء من سداد المدفوعات الحكومية إلكترونيا بسهولة وأمان.

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