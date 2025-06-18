3 أندية إيطالية وفريق تركي يتصارعون على ضم نجم النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن الكولومبي جون دوران، نجم النصر السعودي، دخل على رادار 3 أندية إيطالية تستهدف التعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

دوران يشعل صراعا بين 3 أندية إيطالية

وبحسب تقارير أخيرة، فقد أثار المهاجم الكولومبي الذي انضم إلى النصر السعودي في سوق الانتقالات الشتوية قادما من أستون فيلا مقابل نحو 80 مليون يورو، استياء إدارة النادي السعودي في الآونة الأخيرة؛ ما دفعها لعرضه في سوق الانتقالات.

ورغم ذلك، قدم دوران أداءً لافتا مع النصر؛ إذ شارك في 12 مباراة بالدوري السعودي سجل خلالها 8 أهداف؛ ما جعله محط أنظار عدد من الأندية الأوروبية.

فنربخشة ينضم لصارع ضم دوران

وذكرت تقارير أن نابولي دخل في سباق مع فنربخشة لضم المهاجم الكولومبي، الذي اقترب من مغادرة النصر خلال الصيف الحالي.

ولكن وفقا لما ذكره موقع "توتو ميركاتو ويب"، فإن نابولي ليس النادي الإيطالي الوحيد المهتم بضم اللاعب؛ إذ أجرى كل من روما وميلان اتصالات مبدئية كذلك، رغم أن راتب دوران يمثل العائق الأكبر أمام إتمام الصفقة.

ويتقاضى المهاجم السابق لفريق أستون فيلا راتبا يقدّر بنحو 10 ملايين يورو سنويا، وهو رقم لا يضاهيه في الدوري الإيطالي سوى دوسان فلاهوفيتش.

النصر السعودي متمسك باستمرار دوران

وكان برنامج "سبورت سنتر" الرياضي السعودي، ذكر بأن أنباء رحيل المهاجم الكولومبي عن صفوف "العالمي" تعد شائعات لا أساس لها من الصحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.