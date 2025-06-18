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رياضة

سباليتي يكشف رأيه النهائي في تدريب النصر السعودي

سباليتي، فيتو
سباليتي، فيتو

كشف تقرير صحفي إيطالي، أن لوتشيانو سباليتي، المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا، رفض عرضا لتولي المهمة الفنية لفريق النصر السعودي بداية من الموسم الجديد.

تفاصيل عرض النصر السعودي للتعاقد مع سباليتي 

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن سباليتي رفض عرضا لمدة 3 سنوات براتب صاف قدره 18 مليون يورو سنويا.

كونسيساو بديل سباليتي في النصر السعودي 

وأضافت أن النادي السعودي يستهدف حاليا التعاقد مع مواطن كريستيانو رونالدو، البرتغالي سيرجيو كونسيساو المدير الفني السابق لميلان والذي أصبح حرا بعد انتهاء تجربته مع الروسونيري.

وتابعت أن كونسيساو سيحصل على عقد مغر إلى جانب منحه إمكانية تدريب كريستيانو رونالدو الذي لعب معه في المنتخب الوطني، وهي فرصة مثيرة للاهتمام يقيمها المدرب حاليا.

كان كونسيساو قد تولى المهمة الفنية لميلان في نهاية ديسمبر الماضي خلفا لمواطنه باولو فونسيكا، ونجح فورا في الفوز بلقب كأس السوبر الإيطالي على حساب الغريم إنتر، بينما خسر نهائي كأس إيطاليا ضد بولونيا، فيما فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد خروجه من المراكز الأولى في الكالتشيو.

 

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