جامعة القاهرة تحصد المركز الأول مصريا والثاني إفريقيا في تصنيف US News الأمريكي

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، احتفاظ جامعة القاهرة بموقع صدارة الجامعات المصرية في تصنيف «US-News» لعام 2025، واحتفظت بمكانتها ضمن أفضل 300 جامعة على مستوى العالم داخل هذا التصنيف، وجاءت في المرتبة 248 عالميًا من بين 2551 جامعة على مستوى العالم، كما جاءت في المركز الثاني افريقيًا من بين 102 جامعة إفريقية، وهو ما يضع الجامعة بجداره ضمن أفضل 1% من جامعات العالم.

ترتيب جامعة القاهرة في تصنيف «US-News»

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن التصنيف الأمريكي «US-News» أظهر تقدم ترتيب الجامعة في العام الحالي 23 مركزًا مقارنة بعام 2024 بنسبة زيادة قدرها 8.5%، حيث كانت تحتل المرتبة 271، كما أظهر تقدم الجامعة من المركز الثالث افريقيًا إلى المركز الثاني، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها الجامعة في مجال التصنيفات الدولية.

تطور ترتيب جامعة القاهرة عالميا على مستوى التخصصات

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة حققت إنجازًا كبيرًا على مستوى التخصصات حيث تطور ترتيب التخصصات الرئيسية عام 2025، وجاءت 7 تخصصات ضمن أفضل 100 تخصص على مستوى العالم، وهي: علم الأدوية والسموم في المركز 10، وعلم الرياضيات في المركز 19، وعلم البوليمرات في المركز 34، وعلوم الغذاء والتكنولوجيا في المركز 64، وعلوم النبات والحيوان في المركز 73، والعلوم الزراعية في المركز 82، والصحة العامة والبيئة المهنية في المركز 85، لافتًا إلي تقدم عدد من التخصصات العلمية ضمن أفضل 200 تخصص عالمي ومن بينها تخصص علم الأحياء والكيمياء الحيوية في المركز 104، وتخصص علم الأحياء المجهري في المركز 139، وتخصص الكيمياء في المركز 169 عالميًا.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، أن هذا الإنجاز الجديد شاهدًا على الجهود المبذولة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين، الذين يعملون جميعًا كفريق واحد، وكذلك الدعم الفني والبحثي الذي تقدمه إدارة الجامعة لمنتسبيها، وتحفيز الباحثين بكافة التخصصات للنشر في المجلات الدولية المرموقة، وإنشاء شراكات متنوعة مع الجامعات العالمية الرائدة، وكل هذه الجهود التكاملية حققت الريادة والتميز لجامعة القاهرة على المستوى المحلي والدولي.

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