أحمد عيد عبد الملك مديرا فنيا لنادي الداخلية خلفا لأمير عزمي مجاهد

أنهى مجلس إدارة نادي الداخلية، اتفاقه مع أحمد عيد عبد الملك، المدير الفني السابق لناديي غزل المحلة وحرس الحدود، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الشرطي في الموسم المقبل.

وكان أمير عزمي مجاهد مدرب فريق الداخلية تقدم باستقالته من تدريب الفريق وذلك بعد الخسارة أمام طنطا بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ28 لمسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى والمعروفة بـ “دوري المحترفين"، ليكمل الفريق الموسم الماضي بجهاز مؤقت قبل التعاقد مع أحمد عيد عبد الملك.

وتعد تلك هي الولاية الثانية لـ امير عزمي مجاهد مع الداخلية خلال الموسم الحالي حيث سبق ودرب الفريق قبل أن يرحل للتواجد في الجهاز الفني للزمالك بقيادة جروس قبل أن يرحل عن الأبيض ويعود للداخلية.

فيما تولى أحمد عيد قيادة فريق حرس الحدود في نهاية الموسم الماضي، بعد أشهر من رحيله عن تدريب غزل المحلة.

شروط ونظام دوري المحترفين موسم 2024-2025

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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