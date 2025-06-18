جوارديولا يكسر التقاليد ويختار هذا اللاعب قائدا لـ مان سيتي لأول مرة

اختار بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، قائدا جديدا للفريق، ليكسر بذلك التقليد الذي كان ساريا، حيث كان اللاعبون يختارون قائدهم بأنفسهم.

جوارديولا يختار برناردو سيلفا قائدا جديدا لمانشستر سيتي

وقال المدرب الإسباني في تصريحات للموقع الرسمي للسيتي: "لأول مرة في مسيرتي، قررت من سيكون القائد. لم يعجبني ما حدث في الموسم الماضي وقررت أن أختار بنفسي".

وكشف بيب عن تعيين البرتغالي برناردو سيلفا قائدا جديدا للأزرق السماوي.

ويشير جوارديولا إلى ما حدث في الموسم الماضي، عندما انتخب الفريق كايل ووكر قائدا، لكنه رحل في منتصف الموسم إلى ميلان الإيطالي.

آخر موسم لسيلفا مع مانشستر سيتي

وبذلك، يحمل برناردو، الذي قد يكون هذا الموسم الأخير له مع الفريق، شارة القيادة بعد 8 سنوات قضاها في مانشستر، وأصبح خلالها لاعبا أساسيا في تشكيل أفضل فريق مر على مانشستر سيتي في التاريخ، حيث فاز بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب واحد في دوري أبطال أوروبا، من بين ألقاب أخرى.

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