حقيقة تفاوض النصر السعودي مع أوناي إيمري لخلافة ستيفانو بيولي

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن حقيقة مفاوضات نادي النصر السعودي مع مدرب فريق آرسنال السابق، من أجل قيادة الفريق في الموسم المقبل.

بيولي يقترب من مغادرة النصر السعودي

ويقترب الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب النصر الحالي، من الرحيل عن "العالمي" في الموسم المقبل، في ظل ارتباط اسمه بتدريب عدة فرق في أوروبا، على رأسها فيورنتينا، وكذلك منتخب إيطاليا.

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن حقيقة مفاوضات النصر مع الإسباني أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا الحالي، لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

حقيقة مفاوضات النصر السعودي مع أوناي إيمري

وأوضحت الصحيفة أن إدارة النصر السعودي لم تتفاوض مع المدرب الإسباني، نافية وجود أي نية لقيادته للفريق في الموسم المقبل.

وأشارت "الرياضية" إلى أن إيمري يتلقى راتبًا مرتفعًا مع "الفيلانز"، كما تتمسك إدارة النادي ببقائه في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع الفريق.

وقاد إيمري الفريق الإنجليزي للتأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، قبل الخروج على أيدي باريس سان جيرمان الذي فاز باللقب بعد ذلك.

وعمل المدرب الإسباني في العديد من الفرق على مدار مسيرته الطويلة، على غرار آرسنال وباريس سان جيرمان وإشبيلية وفياريال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.