الخميس 12 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حقيقة تفاوض النصر السعودي مع أوناي إيمري لخلافة ستيفانو بيولي

أوناي إيمري، فيتو
أوناي إيمري، فيتو

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن حقيقة مفاوضات نادي النصر السعودي مع مدرب فريق آرسنال السابق، من أجل قيادة الفريق في الموسم المقبل.

بيولي يقترب من مغادرة النصر السعودي 

ويقترب الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب النصر الحالي، من الرحيل عن "العالمي" في الموسم المقبل، في ظل ارتباط اسمه بتدريب عدة فرق في أوروبا، على رأسها فيورنتينا، وكذلك منتخب إيطاليا.

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن حقيقة مفاوضات النصر مع الإسباني أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا الحالي، لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

حقيقة مفاوضات النصر السعودي مع أوناي إيمري 

وأوضحت الصحيفة أن إدارة النصر السعودي لم تتفاوض مع المدرب الإسباني، نافية وجود أي نية لقيادته للفريق في الموسم المقبل.

وأشارت "الرياضية" إلى أن إيمري يتلقى راتبًا مرتفعًا مع "الفيلانز"، كما تتمسك إدارة النادي ببقائه في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع الفريق.

وقاد إيمري الفريق الإنجليزي للتأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، قبل الخروج على أيدي باريس سان جيرمان الذي فاز باللقب بعد ذلك.

وعمل المدرب الإسباني في العديد من الفرق على مدار مسيرته الطويلة، على غرار آرسنال وباريس سان جيرمان وإشبيلية وفياريال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النصر السعودي نادي النصر السعودي أوناي إيمري ستيفانو بيولي النصر

مواد متعلقة

النصر السعودي يقترب من ضم مدافع بايرن ميونخ

نجم مانشستر يونايتد يوافق على الانتقال إلى النصر السعودي بسبب رونالدو

مدرب النصر السعودي مرشح لتدريب منتخب إيطاليا

برشلونة ينافس النصر السعودي على ضم نجم ليفربول

الأكثر قراءة

زلزال قوي يضرب ليبيا ويشعر به سكان 4 مدن

بعد تبرعه بنصف مليون جنيه، نجيب ساويرس يواسي نجل شهيد الشهامة خالد عبد العال (فيديو)

أثار البلبلة بمنشور غامض، أول قرار من الزمالك ضد أحمد حمدي

بعد تحريض ويتكوف لنتنياهو، إسرائيل تبلغ أمريكا بجاهزيتها للضربة العسكرية على إيران

صدفة خير من ألف ميعاد، أبطال مسرحية "مكسرة الدنيا" يلتقون محمد صلاح في المطار (صور)

بـ"حظاظة غزة" الشهيرة، ريبيرو مدرب الأهلي يدعم القضية الفلسطينية (صور)

قانون مباشرة الحقوق السياسية، فئات محرومة من المشاركة في الانتخابات البرلمانية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 12 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

5 أيام عجاف، الأرصاد تحذر من طقس اليوم حتى الثلاثاء المقبل، ماذا سيحدث؟

قانون مباشرة الحقوق السياسية، فئات محرومة من المشاركة في الانتخابات البرلمانية

انخفاض أسعار الزيت اليوم الخميس في الأسواق

واتساب يعلن عن ميزة جديدة لـ الصور بالتحديث الجديد 2025

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 12 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 12 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 12 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية