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أخبار مصر

زيادة تاريخية لدعم العمالة غير المنتظمة، 1500 جنيه لـ 6 منح سنوية بتمويل من المالية

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء اليوم، وافق مجلس الوزراء على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لصالح وزارة العمل لتصبح بمبلغ 1500 جنيه، لـ (6) منح سنوية.

يأتي ذلك ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي تمت الموافقة عليها من رئيس الجمهورية، وفي ضوء ما تم إعلانه خلال المؤتمر الصحفي بحضور رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بتاريخ 26/ 2/ 2025م، بهدف تقديم أوجه الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد وزارة العمل. 
 

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