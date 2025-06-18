الزمالك يبحث عن عرض لتسويق لاعبه الأجنبي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة بدأت في البحث عن عرض مناسب لتسويق المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

قرار فني بفتح الباب لرحيل اللاعب

وأوضح المصدر أن القرار جاء بعد توصية فنية من الجهاز الفني، الذي أبدى عدم ممانعته في رحيل اللاعب إذا وصل عرض مالي جيد يُرضي النادي، خاصة في ظل سعي الزمالك للتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد خلال الميركاتو المقبل.

محاولات لتوفير سيولة مالية

ويهدف الزمالك من تسويق الجزيري إلى توفير جزء من السيولة المالية المطلوبة لإبرام صفقات جديدة، بالإضافة إلى تخفيف الضغط المالي الناتج عن عقود اللاعبين الأجانب، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي.

بدائل مطروحة على الطاولة

ويعمل الزمالك حاليًّا على وضع قائمة بأسماء المهاجمين البدلاء، تمهيدًا للتعاقد مع مهاجم يُناسب خطة المدرب أيمن الرمادي خلال الموسم الجديد.

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