الأربعاء 18 يونيو 2025
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حوادث

النيابة الإدارية تختتم الدورة التدريبية للإشراف على الانتخابات

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

اختتمت النيابة الإدارية اليوم الأربعاء، دورة الإشراف على انتخابات مجلسي النواب والشيوخ ٢٠٢٥، والتي أُقيمت بالتعاون مع إدارة التفتيش القضائي برئاسة المستشار محمد الشناوي، ومركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، ووحدة التحول الرقمي برئاسة المستشار محمود سمير خلف الله. 

شهدت الدورة مشاركة كافة السيدات وأعضاء النيابة الإدارية

وشهدت الدورة مشاركة كافة السيدات وأعضاء النيابة الإدارية، وذلك بالحضور الفعلي والافتراضي عبر خاصية الاتصال المرئي عن بعد - الفيديو كونفرانس- وذلك على مدار أربعة أيام خلال الفترة من ١٥ – ١٨ يونيو الجاري.  

واستهلت الفعاليات بكلمة ترحيبية ألقاها المستشار حازم بدوي - رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أشاد خلالها  بالدور الفعال الذي تضطلع به النيابة الإدارية في الإشراف على الانتخابات، موضحًا أن الدورة التدريبية تهدف إلى وضع مجموعة من القواعد والإرشادات العملية التي من شأنها التيسير على المستشارين خلال أداء مهامهم الجوهرية في الإشراف على سير عملية الاقتراع داخل اللجان الانتخابية، بما يكفل حسن انتظامها وسط أجواء من الشفافية والنزاهة وفقًا لأعلى المعايير المهنية والقانونية.

وتضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المحاضرات المتخصصة في قواعد تنظيم عملية الاقتراع والإشراف عليها داخل اللجان الفرعية والعامة ولجان الحفظ، وقام بالقائها للترتيب الزمني كل من: 

المستشار هاني جاد الله عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات. 

 المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية مدير مركز الإعلام والرصد المستشار محمد سمير

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