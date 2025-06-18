بعد التهديدات الإسرائيلية، أوروبا تعرض مكافحة التلوث النووي بإيران

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أن ‏الاتحاد الأوروبي عرض المساعدة في مكافحة التلوث الكيماوي والنووي في إيران.

مخاوف من حدوث تلوث نووي في إيران



ويأتي عرض الاتحاد الأوروبي في ظل مخاوف من حدوث تلوث نووي (أي الجسيمات المشعة المنبعثة في الغلاف الجوي) إذا اختارت إسرائيل مهاجمة أحد المفاعلات النووية في إيران.

ومن جانبه قال نيكولاس روث، المدير الأول لأمن المواد النووية في "مبادرة التهديد النووي" (NTI): "في ما يتعلق بإيران، فإن المنشآت التي نشعر بالقلق الأكبر بشأنها هي محطات الطاقة العاملة، وتأتي بوشهر في رأس القائمة".

وأعربت حكومات عربية في المنطقة، من بينها قطر، عن قلقها من احتمال حدوث تلوث نووي.

وفي السياق ذاته ذكر مسؤول في منطقة الخليج في حديث لصحيفة "واشنطن بوست"، أن حكومته تشعر بقلق بالغ إزاء ضربة محتملة على مواقع نووية قد تؤدي دون قصد إلى انفجار يبعثر المواد النووية في المنطقة.

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