الهيئة العربية للتصنيع تنفذ مشروعات تنموية بعدد من دول القارة الأفريقية (صور)

استقبل اللواء أ. ح. مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وفدا رفيع المستوى يضم مجموعة كبيرة من السفراء يمثلون نصف عدد دول القارة الأفريقية المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية وذلك بحضور السفير وائل شحاتة، مساعد وزير الخارجية لقطاع الشئون الأفريقية.

في هذا السياق، أكد اللواء أ. ح. مهندس مختار عبد اللطيف على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع آفاق الشراكات واستثمار عمق وقوة العلاقات بين القاهرة والدول الأفريقية الشقيقة، لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة، وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية والمشاركة في المشروعات التنموية المتنوعة.

وأعرب عن اعتزازه بزيارة الوفد الأفريقي باعتبارها فرصة هامة لتعزيز الصورة الحقيقية عن إمكانيات وقدرات الصناعة المصرية وتطورها في إطار الجمهورية الجديدة، مؤكدا تقديره لدور وأهمية العمل الدبلوماسي في تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات، خاصة مع الحوافز المشجعة للمستثمرين التي تتمتع بها مصر الآن في مختلف القطاعات وأوجه الصناعة المختلفة.

الثورة الصناعية الرابعة

وخلال الزيارة، تم عرض إستراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، بشأن تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا، وأحدث المشروعات الجارية وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، فضلا عن تدريب الكوادر البشرية، مشيرا أن الهيئة تشارك بالفعل في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بالعديد من دول القارة الأفريقية، ومنها مشروعات الطاقة المتجددة وإدارة المياه وغيرها، فضلا عن تلبية احتياجات الأسواق الأفريقية بمنتجات تتمتع بمعايير الجودة العالمية وبأسعار تنافسية.

وأشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة قدراتها التصنيعية، وتكنولوجياتها المتقدمة، ومنظومتها التدريبية والتعليمية، لخدمة أهداف التنمية في دول القارة الأفريقية، واضعة نصب عينيها التعاون القائم على نقل التكنولوجيا، والتصنيع المشترك، وبناء الكفاءات البشرية.

وأضاف أنه انطلاقًا من حرص الهيئة العربية للتصنيع على دعم مصادر الطاقة النظيفة في مصر والقارة الأفريقية، فقد أولت الهيئة اهتمامًا خاصًا بمشروعات الطاقة المتجددة، ونفذت بالفعل محطة طاقة شمسية بقدرة (4) ميجاوات في أوغندا، ويجري حاليًا تنفيذ محطة أخرى في جيبوتي، بما يعكس حرصنا على دعم البنية التحتية للطاقة المتجددة في القارة السمراء.

كما أكد عبد اللطيف أن الهيئة تفتح أبوابها للتعاون في مختلف المجالات الصناعية، وتضع إمكانياتها تحت تصرّف الأشقاء في القارة، إيمانًا منها بأن قوتنا في تكاملنا، ونهضتنا في تعاوننا المشترك من أجل بناء مستقبل أفضل لشعوبنا.

مجالات التصنيع والتدريب ونقل التكنولوجيا

من جانبه، أكد السفير وائل شحاتة، مساعد وزير الخارجية لقطاع الشئون الأفريقية، أن العديد من الدول الأفريقية تتطلع باستمرار لتعزيز التعاون مع الشقيقة الكبرى مصر في العديد من مجالات التصنيع والتدريب ونقل التكنولوجيا، مشيرا إلى أن كبرى الشركات الأفريقية الحكومية والخاصة تولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في كافة مجالات الصناعة المختلفة.

وخلال تفقدهم معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، أعرب وفد سفراء الدول الأفريقية عن إعجابهم بالمنتجات المتميزة والقدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة في كافة الصناعات الدفاعية والأمنية والمدنية، مؤكدين أن السوق المصري جاذب للاستثمارات، ويشكل أهمية إستراتيجية للدول الأفريقية والعربية، مشيدين بدور الهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة المصرية وتمتعها بكثير من الإستثمارات الجادة، وأن لديها مستقبلا واعدا، وإمكانيات تجعلها تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون وخلق فرص قوية خلال المرحلة القادمة.

الشركة العربية للطاقة المتجددة

وفي ختام الزيارة قاموا بتفقد الشركة العربية للطاقة المتجددة التابعة للهيئة، حيث اطلعوا على أهم المشروعات، واستمعوا لشرح مهندسي وفنيين الشركة فيما يتعلق بمراحل خطوط إنتاج الألواح الشمسية المتطورة وأحدث الماكينات وطرق تنظيف الألواح الشمسية والقدرات التصنيعية المختلفة للهيئة في مجال الطاقة المتجددة.

كما تفقدوا محطة الطاقة الشمسية للهيئة العربية للتصنيع بمقر الشركة العربية للطاقة المتجددة، والتي تتصل بالشبكة القومية للكهرباء.

وشاهدوا الألواح الثابتة والمتحركة بالمحطة، وأبدوا إعجابهم بطرق تنظيف الألواح الشمسية المتطورة؛ من تصميم وتنفيذ وصيانة الكوادر البشرية بالهيئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.