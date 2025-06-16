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أخبار مصر

رئيس العربية للتصنيع: نعمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية

رئيس الهيئة العربية
رئيس الهيئة العربية للتصنيع، فيتو
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 قال اللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع:"نسير على نهج توجيهات الرئيس السيسي بشأن توطين الصناعة في مصر، وكان الاجتماع اليوم مع الرئيس للوقوف على تطورات العمل في الهيئة، وعرضنا عليه أحدث إنتاجاتنا من السيارات بالتعاون مع شركة فرنسية".

 

زيادة المكون المحلي في سيارة العربية للتصنيع

 وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"نسبة المكون المحلي في السيارة التي قمنا بعرضها على الرئيس اليوم تصل إلى 45%، وبدأنا العمل من الآن في رفع نسبة المكون المحلي في السيارة".

 

تقليل الفاتورة الاستيرادية

 وتابع: "ننتج العديد من المنتجات المدنية والدفاعية، ونحاول نتعاون مع الشركات العالمية لتوطين صناعات جديدة ومحاولة انتاج ما يتم استيراده حاليا لتقليل الفاتورة الاستيرادية".

 

وأكد اللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع أن الهيئة تعمل وفق إستراتيجية شاملة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، وزيادة معدلات التصدير، ورفع القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانعها، إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات مشتركة بإستغلال ما تمتلكه الهيئة من إمكانيات صناعية متطورة.

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